Villacís rechaza las "memeces" del Ministerio de Igualdad, a quien culpa del "descenso" en apoyo a manifestación del 8M

La coordinadora de CS Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha rechazado este jueves las "memeces" del Ministerio de Igualdad, a quien culpa del "descenso" de asistentes a la manifestación celebrada ayer, 8 de marzo, por el Día de las Mujeres.

Así lo ha manifestado desde la Junta de Gobierno de la capital, celebrada en la Junta de Distrito de Puente de Vallecas, donde ha lamentado el "descenso de apoyo" a la manifestación, "mucho más reducida" que en otras convocatorias.

En torno a 27.000 mujeres se manifestaron ayer en la capital en dos marchas separadas para reivindicar el 8M. Con gritos de 'Irene dimisión' han marchado las mujeres convocadas por el Movimiento Feminista de Madrid y de 'Ni un paso atrás en el consentimiento', en la organizada por la Comisión 8M.

Villacís ha rechazado "las memeces del Ministerio de Igualdad", que "se piensan que inventan la pólvora pero no descubren nada, no están siendo revolucionarias ni gamberras; solo hacen memeces, no tocan los problemas reales".

Por contra, ha defendido que las madres prefieren "invertir en conciliación antes que en vídeos absurdos que dan una sensación de vergüenza ajena". Se ha referido de este modo al vídeo compartido por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en el que jóvenes corean un cántico en el que dicen "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".