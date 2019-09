Villacís señala que multar, como en Getafe, no es la solución contra la prostitución y pide combatir mafias

Publicado 21/08/2019 14:28:03 CET

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que las multas "no son la solución" para acabar con la prostitución en la capital y ha plateado la lucha contra las mafias y la trata como alternativa.

Así lo ha planteado al ser preguntada sobre la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Getafe que entra en vigor este miércoles y que, entre otros, sanciona las faltas graves con multas entre 1.500 y 3.000 euros, faltas entre las que se encuentra aceptar servicios sexuales.

"A mi me parece que la respuesta no es esa, va un poco más allá

lo primero es reconocer una situación que a día de hoy no se está reconociendo, dar la visibilidad que a día de hoy no se está dando y proteger a las mujeres", ha precisado la vicealcaldesa durante una visita a un Centro de Atención a Familias del Ayuntamiento de Madrid en Alonso Martínez.

Así, ha subrayado que a día de hoy sancionar la prostitución "ya se puede" amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana y ha apuntado que Ciudadanos participó a lo largo de la pasada legislatura en "numerosos consejos de seguridad" en los que se abordó esta problemática.

La líder de los 'naranjas' en la capital ha apuntado la lucha contra las mafias y la trata como la forma de abordar esta situación y ha recordado que en su programa electoral incluían atajar el problema ya que "la mayoría de las mujeres que están en la calle en la ciudad de Madrid están siendo explotadas".

"Respecto a las situaciones residuales reconocerlas y protegerlas, no multarlas la multa no es siempre la respuesta", ha concluido Villacís.