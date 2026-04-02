Las Villas de Madrid invitan a descubrir su patrimonio, naturaleza y gastronomía durante la Semana Santa

Archivo - El Puente de El Perdón sobre el río Lozoya el día que da comienzo el otoño 2023, en el Bosque Finlandés, a 20 de septiembre de 2023, en Rascafría, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Villas de Madrid invitan a descubrir su riqueza patrimonial, sus entornos naturales y su gastronomía durante los días festivos de Semana Santa, con propuestas que combinan historia, cultura y actividades al aire libre.

Sin salir de la región, enclaves como Rascafría, Buitrago del Lozoya, Torrelaguna o Patones ofrecen alternativas para disfrutar de unos días de descanso, con experiencias adaptadas a distintos perfiles de visitante, según recoge Madrural.

En la Sierra Norte, Rascafría aúna montaña, fe y arte con el Parque Natural de Peñalara como principal reclamo. El municipio permite recorrer su casco urbano y visitar el Monasterio del Paular, además de realizar rutas hasta la Laguna Grande de Peñalara o la cascada del Purgatorio. En su gastronomía destacan productos locales como carnes, judiones, truchas del Lozoya o quesos.

Muy cerca, Buitrago del Lozoya ofrece un recorrido por su pasado medieval a través de su muralla, de cerca de 800 metros, y espacios culturales como el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias. A ello se suman paseos por la ribera del Lozoya o la Senda del Palacio del Bosque.

Torrelaguna, por su parte, invita a adentrarse en su historia con visitas guiadas por su casco histórico, donde destaca la Iglesia de Santa María Magdalena. La localidad completa su oferta con una gastronomía basada en asados, embutidos y repostería tradicional.

Patones, y en especial Patones de Arriba, se presenta como una escapada con encanto, marcada por su arquitectura de pizarra y su entorno natural. El visitante puede completar la experiencia con visitas al embalse del Atazar, el Pontón de la Oliva o las Cárcavas.

LAS VEGAS Y LA ALCARRIA

En la zona de Las Vegas y La Alcarria, Villarejo de Salvanés propone un viaje a la Edad Media a través de su Torre del Homenaje y su museo, junto a rutas como la de Santa María a Los Villares. La gastronomía local se apoya en este caso en sus vinos y aceites.

Colmenar de Oreja también combina vino y arte en un entorno declarado Bien de Interés Cultural, con espacios como su Plaza Mayor o el Museo Ulpiano Checa, además de una oferta gastronómica basada en productos locales y con denominación de origen.

Por su parte, Chinchón refuerza su atractivo turístico con su Plaza Mayor y su oferta culinaria, con platos tradicionales como sopa de ajo, judías o dulces conventuales, junto a productos emblemáticos como el anís.

De su lado, Nuevo Baztán ofrece un recorrido por la historia de la Ilustración con su conjunto arquitectónico barroco y su Centro de Interpretación, que explica el origen de esta villa planificada en el siglo XVIII.

SIERRA OESTE Y SIERRA DE GUADARRAMA

Los madrileños también podrán descubrir otras joyas de la región como la Sierra Oeste. San Martín de Valdeiglesias combina historia, vino y naturaleza con enclaves como el castillo de la Coracera, sus bodegas y el entorno del Embalse de San Juan.

En la Sierra de Guadarrama, Manzanares El Real integra patrimonio y naturaleza con el Castillo de los Mendoza y el entorno de La Pedriza, uno de los principales espacios naturales de la región. La oferta se completa con recursos como el yacimiento visigodo de El Rebollar.