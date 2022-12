Villaviciosa de Odón adjudicará pronto las obras de construcción de más de 400 viviendas públicas en venta y alquiler

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa de Odón, Raúl Martín Galán (PP), ha anunciado que pronto se adjudicarán las obras de construcción de más de 400 viviendas de protección oficial tanto en régimen de venta como en alquiler en el municipio, "tras 16 años en los que no se había construido ninguna".

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV' de Madrid recogida por Europa Press, Martín ha señalado que se trata de un compromiso que adquirió con los vecinos cuando entró a gobernar en enero de 2021 tras una moción de censura, con el apoyo de Vox, cuando arrebataron el Gobierno local a Cs.

El proyecto recoge la edificación de 211 viviendas de protección pública en régimen de venta y otras 242 en alquiler. "Ahora estamos en un proceso de selección de las empresas y en breve ya sabremos quién es el adjudicatario de las obras. E intentaremos que se construya el máximo número de viviendas. No puede ser que se vaya la gente a otros pueblos lindantes y no puedan hacer su familia aquí. El pueblo no lo hacen las calles, sino cada vida de cada persona que vive en él. Yo llevo 40 años aquí. Soy fan de Villaviciosa", exclamó.

El primer edil villaodonense ha criticado la "desidia" de la anterior gestión municipal de Ciudadanos, que gobernaba con apoyos de Más Madrid y Vox, habiendo ganado las elecciones el PP. "Al final, por presión de los propios vecinos, que le exigían a Vox un cambio, dio el paso adelante para la moción de censura. Pero ahora estamos gobernando con seis concejales en minoría y hemos logrado aprobar unos Presupuestos tras cinco años sin ellos", indicó.

Cuando tomé el bastón de mando, Raúl Martín halló la ciudad "con un gran parón, con falta de renovación de contratos de mantenimiento de zonas verdes y acciones sin tomar, como el derrumbe de varios edificios en muy mala situación". "Villaviciosa necesitaba un cambio radical. Primero, con cercanía. La Administración no puede ser un muro con el que se topan los vecinos", apuntó.

Y luego, continuó el regidor, con políticas económicas. "Villaviciosa tiene un Presupuesto anual de 33 millones y toda la deuda cancelada. Tenemos una economía saneada y es absurdo que los vecinos sigan pagando impuestos altos. Bajamos el IBI al máximo y tenemos un remanente, pero que no podemos utilizar cuando queremos", lamentó.

Martín Galán resaltó también que Villaviciosa es uno de los municipios con mayor renta per capita de la región. "Tenemos mucha calidad de vida. Con que tengamos un solo desempleado es una tragedia, pero solo tenemos un 5%. De ahí vienen toda las intervenciones para traer empresas potentes al municipio para que generen emprendimiento y empleo", detalló.

PETICIONES AL GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL

El alcalde de Villaviciosa de Odón aprovechó la entrevista en 'Canal 33 TV' para formular reclamaciones tanto al Gobierno regional como nacional. A la Comunidad de Madrid le pidió que acelerara los trámites del ambulatorio que les han otorgado. "Tenemos una relación excelente con los consejeros. En Sanidad, tenemos Urgencias extrahospitalarias no tenemos médico, pero sí asistencia telemática. Los hospitales de Móstoles y Alcorcón nos quedan a tres minutos", indicó.

Al Gobierno de España le exigió que "mire más por los ciudadanos" y que acelere los fondos europeos para que lleguen a las pymes y los municipios. "Necesitamos rehabilitar un castillete y el Palacio de Godoy y nos han dado 60.000 euros. Quedan 1,7 millones por licitar y queremos una solución. Los trámites son farragosos y largos y hechos para que no puedan optar a estos fondos los pequeños municipios", denunció.

UNIVERSIDAD, DEPORTE Y TURISMO

Martín puso en valor la importancia de que se asiente en la localidad la Universidad Europea de Madrid, "que está totalmente integrada y se nota en sus calles y comercios, que muchos gracias a la universidad subsisten". Tiene unos 15.000 estudiantes y 7.000 viven en Villaviciosa. Además, ahora contará con una Facultad de Veterinaria, para lo cual van a construir un hospital veterinario, al que dedicarán 6 millones de euros, "que va a generar más empleo y afluencia de público".

El primer edil villaodonense además habló del proyecto ESC LaLiga&NBA, unas instalaciones deportivas para formar a futuros jugadores de fútbol y baloncesto. 43.000 metros cuadrados, con una inversión de 35 millones de euros. "Son unas instalaciones punteras con todos los detalles para los chavales. El proyecto está muy avanzado. Se ha hecho por fases y esperemos que se inaugure a principios de 2023", subrayó.

Martín Galán también puso en valor a Villaviciosa como destino turístico, ya que cuenta con un castillo por el que pasaron los principales reyes en el siglo XVI, un proyecto para visitar los palacetes del municipio y el yacimiento árabes Calatalifa, uno de los más importantes de España. Y destacó las zonas verdes del municipio y que además forma parte el proyecto regional de Arco Verde.

Por último, el alcalde reconoció que cuenta con ganas y proyecto para el futuro del municipio, por lo que se pone a disposición del su partido y de los vecinos para presentarse a las próximas elecciones locales. "Lo importante es que me deje la piel por los vecinos. Aquí hay que venir a dar lo mejor de cada uno. Hay que hacer más cosas, más casas, más centros culturales, más ocio para los jóvenes y atraer el comercio y que la Administración más cercana, que es el Ayuntamiento, los apoye", concluyó.