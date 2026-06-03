La visita del Papa estará blindada ante el uso de drones y la Policía desplegará los suyos para vigilar grandes eventos

Archivo - Un dron durante la presentación del dispositivo de Policía Nacional para garantizar la seguridad durante el MADO 2023, a 28 de junio de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que la visita del Papa León XIV a España, que comenzará este viernes y le llevará a Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, estará blindado ante el uso de drones por particulares, si bien las fuerzas de seguridad desplegarán un amplio dispositivo para vigilar y transmitir información en tiempo real a los centros de mando.

Así lo ha explicado ante los medios de comunicación el segundo jefe del Área de Seguridad y Protección Aérea de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, el inspector jefe Ángel Siles, durante la presentación del dispositivo de seguridad aérea diseñado con motivo de la visita papal, donde además ha advertido de sanciones administrativas y penales para quienes desoigan estas medidas.

El plan especial de seguridad se articula en tres niveles --subterráneo, terrestre y aéreo-- y sitúa entre sus principales preocupaciones el control de la denominada "capa baja" del espacio aéreo. Aquí es donde habitualmente operan los vehículos aéreos no tripulados, considerados como "el principal vector de riesgo" en los grandes dispositivos de seguridad.

La Policía reconoce que los drones están ampliamente implementados entre la población y tiene un potencial impacto sobre la seguridad de asistentes, autoridades y servicios de emergencia. De hecho, Siles ha apuntado como posibles riesgos a la seguridad desde la grabación de imágenes sin autorización hasta la caída de un dron sobre y sus posibles daños materiales y humanos.

Por ello, durante los actos previstos se aplicarán restricciones específicas al uso del espacio aéreo, que será utilizado exclusivamente por aeronaves policiales y los servicios de emergencia, así como por algunos medios de comunicación previamente autorizados. "Cualquier uso, tanto recreativo como profesional, que no esté autorizado está prohibido", ha advertido a la ciudadanía.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

De hecho, la Policía Nacional también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que detecte un dron durante los eventos avise de inmediato a los agentes o a los servicios de emergencia y evite intentar capturarlo o manipularlo por sus propios medios.

"Si ven o presencian un dron mientras están en alguno de los eventos, que no lo toquen ni pretendan capturarlo", ha insistido Siles, quien ha incidido en que la actuación policial incluirá además la identificación de los pilotos responsables de los vuelos ilegales.

Para garantizar el cumplimiento de las restricciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegarán sistemas antidron capaces de detectar, localizar y realizar el seguimiento de aeronaves no autorizadas. En caso necesario, y si el aparato supone un riesgo para la seguridad, podrá procederse a su neutralización.

HASTA 16 DRONES POLICIALES EN LOS ACTOS MÁS MULTITUDINARIOS

El dispositivo combinará medios aéreos tripulados y no tripulados, coordinados desde un centro de mando específico que se ubicará en las instalaciones policiales de Canillas, en Madrid.

En los eventos con mayor afluencia de público, como los previstos en la Plaza de Lima de la capital, la Policía prevé desplegar alrededor de 16 drones distribuidos en distintos anillos de seguridad, aunque la cifra podrá adaptarse en función de las necesidades operativas.

Según ha explicado la Policía Nacional, la principal función de estas aeronaves será transmitir imágenes e información en tiempo real al centro de coordinación para facilitar la toma de decisiones sobre el terreno.

De este modo, los drones permitirán detectar incidencias, valorar la necesidad de movilizar recursos policiales, sanitarios o de emergencias y realizar un seguimiento permanente del desarrollo de los actos, complementando la labor de los helicópteros policiales.

POSIBLES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES

La Policía Nacional ha recordado además que el uso indebido de drones puede vulnerar distintas normativas más allá de la legislación aeronáutica.

Entre otras conductas, ha citado posibles infracciones relacionadas con la protección de la seguridad ciudadana, la captación ilícita de imágenes o datos personales, así como situaciones en las que el aparato pueda causar daños o lesiones a terceros.

"El uso no autorizado de drones tiene consecuencias administrativas y también puede traer consecuencias penales", ha advertido la Policía, insistiendo en que el objetivo del dispositivo es exclusivamente preventivo y busca garantizar la seguridad de los cientos de miles de personas que participarán en la visita papal.