Vithas Madrid Arturo Soria estrena un servicio de Fisioterapia especializada en suelo pélvico

Alberto Pérez Lanzac y Mónica Guerra - VITHAS MADRID ARTURO SORIA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria ha puesto en marcha un Servicio de Fisioterapia especializada en suelo pélvico para ofrecer una atención especializada e integral tanto a hombres como mujeres de diferentes grupos de edad.

"Muchos síntomas relacionados con el suelo pélvico se normalizan, cuando en realidad pueden ser valorados, tratados y mejorados", ha remarcado Liderada por la fisioterapeuta Mónica Guerra, que lidera el servicio, dependiente de la Unidad de Urología.

Para ello, esta unidad está enfocada a los problemas relacionados con la incontinencia urinaria, la urgencia miccional, las alteraciones del control vesical, el dolor pélvico, las disfunciones sexuales, las alteraciones defecatorias o los pacientes sometidos a cirugías urológicas, ginecológicas y prostáticas.

"La valoración por un fisioterapeuta especializado permite identificar qué está ocurriendo y diseñar un tratamiento específico para cada caso, con el objetivo de ayudar al paciente a fortalecer el suelo pélvico y a conseguir que esta musculatura sea capaz de contraerse, relajarse y coordinarse correctamente en función de las necesidades de cada persona", ha explicado la fisioterapeuta.

Así, el nuevo servicio se centra en la prevención, la valoración individualizada (como estudio de los síntomas, antecedentes y necesidades individualizadas) y el tratamiento de las alteraciones que afectan a las estructuras de la región abdominopélvica y su relación con la respiración, la musculatura y la postura.

Para ello, ofrece técnica biofeedback (a través de dispositivos electrónicos que mide las funciones corporales), electroestimulación, terapia manual (para tratar tensiones, restricciones de movilidad y dolor), trabajo respiratorio y de coordinación abdominopélvica, reeducación vesical e intestinal, técnicas de relajación y normalización del tono muscular, educación terapéutica y pautas de ejercicio en el domicilio.

UNIDAD DE UROLOGÍA

El nuevo servicio se integra dentro de la Unidad de Urología del centro hospitalario, liderada por Alberto Pérez-Lanzac, lo que permite un abordaje multidisciplinar del paciente, desde el diagnóstico hasta el seguimiento conjunto, y establecer objetivos terapéuticos y adaptar el tratamiento a la evolución de cada caso.

Desde el hospital han destacado que esta coordinación resulta especialmente importante en pacientes sometidos a cirugía urológica, ya que permite acompañarlos, no solo durante el proceso de recuperación, sino también en la preparación previa cuando está indicada.

Este nuevo servicio también está en permanente contacto con otras especialidades hospitalarias (como Ginecología, Coloproctología, Rehabilitación, Cirugía General u Oncología, entre otros), para ofrecer una atención "más completa y centrada" en las necesidades individuales de cada paciente.

"La Unidad de Urología del hospital incorpora este nuevo servicio para ofrecer una atención especializada, individualizada y basada en las necesidades reales de cada persona", ha destacado Pérez-Lanzac. "Para ello, el equipo médico trabaja de manera coordinada para conseguir una recuperación funcional del paciente".