Vithas Madrid La Milagrosa administra por primera vez una terapia para tratar un linfoma difuso de células B grandes

Vithas Madrid La Milagrosa administra por primera vez una terapia innovadora para tratar un linfoma difuso de células B grandes - VITHAS MADRID

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Hematología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha administrado por primera vez una terapia innovadora dirigida al abordaje de determinados linfomas.

Según recoge el centro hospitalario en un comunicado, el tratamiento, conocido como Pola-R-CHP (polatuzumab vedotina, rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona), se le ha suministrado a una paciente diagnosticada de linfoma difuso de células B grandes (LDCBG), una enfermedad oncohematológica de comportamiento agresivo.

Este procedimiento supone un hito asistencial para el centro y marca el inicio formal de la actividad de terapia oncohematológica compleja tras la reciente puesta en marcha del nuevo equipo de Hematología.

El LDCBG es el subtipo de Linfoma no Hodgkin más frecuente y se origina en los linfocitos B, unas células del sistema inmunitario encargadas de producir anticuerpos. Se caracteriza por un crecimiento muy agresivo con proliferación rápida de células tumorales que pueden formar masas en los ganglios linfáticos y a otros órganos y tejidos.

La rapidez con la que progresa esta enfermedad hace necesario iniciar el tratamiento de forma oportuna con el objetivo de controlar su evolución y favorecer su remisión.

La incorporación de nuevas opciones terapéuticas permite ampliar las alternativas disponibles para determinados pacientes, como la combinación Pola-R-CHP. "Se trata de una terapia innovadora que sustituye la vincristina clásica del protocolo tradicional por un anticuerpo conjugado de última generación dirigido específicamente contra las células tumorales, en este caso a la proteína CD79b que solo expresan las células B del linfoma", ha explicado la hematóloga del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa Irene Delgado.

"Al unirse, penetra en el interior de la célula y libera de forma selectiva un agente citotóxico potente, destruyéndola desde dentro y reduciendo el daño a los tejidos sanos", ha añadido la especialista.

Por su parte, el rituximab ataca a otra diana de la superficie celular (CD20), marcando las células para que el propio sistema inmunitario de la paciente pueda eliminarlas. Además, la ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona complementan la acción bloqueando la proliferación celular.

"Los ensayos clínicos de referencia a nivel internacional, como el estudio POLARIX, y la práctica clínica real han demostrado que este tratamiento mejora de forma significativa la supervivencia libre de progresión en comparación con el estándar clásico. De hecho, en una proporción muy alta, permite alcanzar la remisión completa duradera, con una tasa de complicaciones asumible y muy manejable en manos de un equipo especializado", ha expuesto por su parte el hematólogo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa José Manuel Sánchez.

El esquema Pola-R-CHP combina polatuzumab vedotina, rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona y está indicado como tratamiento de primera línea en determinados pacientes adultos con linfoma de células B grandes o linfomas agresivos no tratados previamente. El tratamiento está pautado en ciclos de 21 días, generalmente hasta completar seis ciclos, en función de la tolerancia y la respuesta de la paciente.

Cada ciclo se administra en el Hospital de Día Oncológico del centro madrileño por vía intravenosa, sin requerir ingreso hospitalario. El equipo de Hematología destaca que los tratamientos oncohematológicos complejos requieren de un trabajo multidisciplinar y una colaboración con otros servicios del hospital.

En este modelo se integra también el Instituto Oncológico Vithas en Madrid, que agrupa la actividad de distintas especialidades implicadas en el abordaje integral del cáncer.

Farmacia Hospitalaria, Enfermería, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Cardiología y Medicina Interna han participado de forma coordinada en el circuito asistencial que ha permitido administrar esta innovadora terapia.

"Ofrecer este tipo de tratamientos de alta complejidad oncohematológica en Vithas Madrid La Milagrosa supone un salto cualitativo en nuestra cartera de servicios, permitiendo que nuestros pacientes tengan acceso inmediato a la innovación terapéutica más puntera", señala la Dra. Verónica Ángel, directora médica del centro madrileño. "Estos avances reflejan nuestro compromiso constante por ofrecer una medicina de precisión y personalizada, garantizando el mejor tratamiento para el diagnóstico y necesidades de cada paciente", concluye.