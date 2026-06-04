Vithas Madrid La Milagrosa, elegido tercer hospital privado de España con mejor equipo de dirección enfermera

Vithas Madrid La Milagrosa, tercer hospital privado de España con mejor equipo de dirección enfermera - VITHAS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha sido reconocido por el Consejo General de Enfermería y por Merco Salud como el tercer Centro Sanitario Privado de España con Mejor Equipo de Dirección Enfermera.

Esta clasificación, basada en la valoración de miles de profesionales y directivos sanitarios de toda España, reconoce así "la calidad del modelo asistencial" y la labor liderada y desarrollada por Silvia Peiró, directora de Enfermería del hospital, según ha destacado el centro en un comunicado.

"Detrás de este resultado hay mucho esfuerzo, compromiso y trabajo compartido. Celebramos este reconocimiento con orgullo y con humildad, convencidos de que la excelencia se construye en equipo y de que cuidar seguirá siendo siempre nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor privilegio", ha subrayado la directora de Enfermería del centro madrileño, que ha destacado la implicación de todo el equipo gestor de Enfermería y de los profesionales que contribuyen cada día a la calidad de los cuidados.

Los resultados de esta edición se han presentado durante los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025, en los que se ha galardonado a las direcciones de Enfermería más prestigiosas de hospitales, centros de salud y organizaciones sociosanitarias de España. La clasificación se ha elaborado a partir de los datos de la 11ª edición del Monitor de Reputación Enfermera, una herramienta que cuenta con el aval del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) y con la validación independiente de KPMG.

Para Peiró, uno de los aspectos más relevantes de esta distinción es que nace de la valoración realizada por los propios profesionales del sector (se basa en la valoración de más de 2.261 enfermeros, 649 gestores enfermeros y 572 gerentes).

"Lo que más valoro de este reconocimiento no es el puesto alcanzado, sino que nuestro trabajo siga siendo reconocido por profesionales que conocen de primera mano la complejidad, la responsabilidad y el impacto del liderazgo enfermero en las organizaciones sanitarias", ha remarcado.