Vithas Madrid La Milagrosa forma a 120 profesionales en RCP para reforzar la respuesta ante emergencias

Formación en RCP - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha formado durante las últimas semanas a 120 profesionales de diferentes áreas del centro en el uso de técnicas de reanimación cardiopulmonar, RCP, con el objetivo de seguir reforzando la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia.

Esta iniciativa cuenta con el aval del Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICyUC) y ha permitido adaptar los contenidos a los conocimientos, al nivel de entrenamiento y a las funciones y necesidades específicas de cada perfil de profesional, ha indicado el centro hospitalario en un comunicado.

Así, en el ámbito de la RCP básica, en torno a 60 profesionales conformados por TCAEs, técnicos en radiodiagnóstico, personal administrativo, de limpieza, celadores y alumnado de enfermería han adquirido conocimientos esenciales para poder actuar ante una parada cardiorrespiratoria mediante maniobras de soporte vital básico, activación de los equipos de emergencia y manejo de desfibriladores externos automáticos (DEA).

De forma paralela, el hospital ha llevado a cabo formaciones específicas de RCP avanzada destinada a profesionales sanitarios. En ellas, las jornadas se han centrado en el abordaje integral del paciente crítico, el manejo avanzado de la vía aérea, la coordinación multidisciplinar y la toma de decisiones clínicas en escenarios de alta complejidad.

Estas sesiones han permitido realizar simulaciones clínicas avanzadas para recrear casos reales, lo que posibilita entrenar la actuación coordinada de los equipos asistenciales en situaciones de máxima presión.

La formación ha sido impartida por instructores acreditados del Plan Nacional de RCP pertenecientes a la plantilla del centro, entre ellos el supervisor de UCI y Urgencias, Pedro Sánchez Iglesias; la coordinadora de Enfermería, Alejandra Murillo Monska; la enfermera de Urgencias Ana González y la doctora especialista en Medicina Intensiva Elena Carrillo.

Desde el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa han destacado que este tipo de iniciativas resultan "fundamentales" para mejorar la atención al paciente y optimizar la respuesta ante situaciones tiempo-dependientes. "La formación continuada y el entrenamiento periódico en técnicas de reanimación contribuyen de forma directa a mejorar la coordinación de los equipos y aumentar las posibilidades de supervivencia en caso de parada cardiorrespiratoria", ha indicado directora de enfermería del centro, Silvia Peiró.

Por su parte, Jose Moya Sánchez, médico intensivista y director gerente del Plan Nacional de RCP de la SEMICyUC, ha recalcado que "la formación en reanimación cardiopulmonar debe llegar a todos los profesionales de un hospital, tanto asistenciales como no asistenciales, porque cualquiera puede convertirse en el primer interviniente ante una parada cardíaca".

"Contar con una formación estructurada, práctica y avalada por el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC permite adquirir competencias reales, actuar con mayor seguridad y mejorar la respuesta global del centro ante una emergencia", ha añadido.

Desde el centro hospitalario han resaltado que con este programa formativo se reafirma su apuesta por "la excelencia clínica, la actualización constante de sus profesionales y la mejora continua de la calidad asistencial".