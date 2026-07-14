Vithas Madrid La Milagrosa muestra la eficacia y beneficios de la radioterapia adaptativa en el cáncer de próstata

Radioterapia adaptativa - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Oncología Radioterápica de GenesisCare en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) los primeros resultados clínicos sobre el uso de radioterapia adaptativa guiada por resonancia magnética (RM) en pacientes con cáncer de próstata.

En concreto, los resultados de estos estudios prospectivos demuestran la eficacia y los beneficios de esta modalidad terapéutica, que permite ajustar cada sesión a la anatomía real del paciente en ese momento.

Este sistema integra un acelerador lineal con la definición de una resonancia magnética, generando imágenes de alta calidad en tiempo real que permiten visualizar con exactitud posición, forma y movimiento del tumor durante el procedimiento.

De esta forma, los especialistas puedan dirigir la radiación con una precisión milimétrica, minimizando la exposición de los tejidos sanos circundantes, lo que disminuye los principales efectos secundarios del tratamiento como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

En un comunicado, el centro ha remarcado que la disponibilidad de esta tecnología en Vithas Madrid La Milagrosa, en colaboración con los especialistas de GenesisCare, permite al hospital ofrecer tratamientos "altamente especializados, adaptados a las características de cada paciente y a la evolución de su anatomía durante el proceso terapéutico".

ESTUDIOS QUE DEMUESTRAN LA EFICACIA

La aplicación de la radioterapia adaptativa ha demostrado tener un impacto real directo en la vida de los pacientes con cáncer de próstata, el tumor más frecuente en varones. El servicio de Oncología Radioterápica de Vithas Madrid La Milagrosa ha evaluado el tratamiento con tecnología MR-Linac MRIdian sobre el lecho prostático de 34 pacientes con recaída bioquímica posquirúrgica, es decir, con recidiva tras una intervención.

Además, ha analizado la seguridad y la viabilidad del uso de esta avanzada tecnología sanitaria en 100 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata localizado con riesgo bajo, intermedio y alto, que no fueron sometidos a cirugía.

Ambos ensayos, desarrollados entre 2023 y 2025, han aportado resultados que confirman una buena tolerancia de los pacientes al tratamiento, sin efectos adversos clínicamente significativos y con un impacto reducido sobre la función urinaria, intestinal y sexual.

Los primeros estudios prospectivos desarrollados en España muestran que la radioterapia adaptativa ofrece una "excelente tolerancia" al tratamiento, reduce los efectos adversos y contribuye a preservar la función urinaria y sexual, tanto en pacientes con cáncer de próstata localizado como en aquellos con recidiva tras cirugía.

"La radioterapia adaptativa nos permite ofrecer tratamientos oncológicos más personalizados, precisos y menos invasivos, con el objetivo de reducir los efectos adversos y preservar la calidad de vida de los pacientes. Aunque todavía es necesario seguir generando evidencia científica y datos a largo plazo, los estudios publicados hasta la fecha muestran resultados muy prometedores en términos de tolerancia, precisión terapéutica y control del tratamiento", ha explicado el doctor Felipe Couñago, oncólogo radioterápico y director clínico de GenesisCare Madrid en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Según han destacado desde Vithas, las investigaciones respaldan la seguridad y el potencial de la radioterapia adaptativa guiada por RM para convertirse en un nuevo estándar terapéutico para tratar a pacientes en los que el tumor está localizado y no requiere de cirugía, y en aquellos en los que ha recidivado la enfermedad sin metástasis, tras la extirpación total de la próstata (prostatectomía).

Además, la radioterapia adaptativa en el cáncer de próstata simplifica el proceso para que el tratamiento se complete en 5 sesiones, mientras que el tratamiento estándar incluye entre 25 y 33 sesiones.

"La combinación de tecnología avanzada, experiencia clínica y el trabajo multidisciplinar permiten mejorar la precisión de los tratamientos y del abordaje del cáncer en el centro madrileño", han remarcado desde el centro hospitalario.