Vithas Madrid La Milagrosa suma un nuevo servicio de Hematología para atención integral de las enfermedades de la sangre

Vithas Madrid La Milagrosa incorpora un nuevo servicio de Hematología - VITHAS

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha incorporado un nuevo servicio de Hematología altamente especializado para la atención integral de las enfermedades de la sangre, tanto patologías hematológicas frecuentes como enfermedades oncohematológicas de mayor complejidad.

"Atendemos anemias, alteraciones del hierro, de las células de la sangre, problemas de coagulación, trombosis y trombofilias, pero también enfermedades con mayor complejidad, como los linfomas, mielomas y leucemias", ha explicado José Manuel Sánchez, hematólogo del hospital.

Para ello cuenta con un equipo con más de 15 años de experiencia conformado por profesionales formados en distintas áreas de especialización de la Hematología, como los linfomas y los trastornos de la serie roja, incluyendo hemoglobinopatías y talasemias.

Uno de los motivos más habituales de consulta en el servicio de Hematología son las alteraciones detectadas en un análisis de sangre. En este sentido, el centro ha remarcado que una anemia persistente, cambios en el número de plaquetas o leucocitos, alteraciones del perfil de hierro y los problemas de coagulación pueden estar provocados por diferentes causas y, cuando persisten en el tiempo, requieren una valoración especializada.

"Una alteración en una analítica no significa necesariamente que exista una enfermedad grave, pero sí es importante valorar su origen cuando persiste o cuando no hay circunstancias que lo justifiquen. El papel del hematólogo es determinar si esa alteración requiere seguimiento o si es necesario llevar a cabo un estudio más exhaustivo para determinar su causa", ha destacado Irene Delgado, hematóloga del hospital.

En este marco, desde el centro hospitalario han incidido en que la oncohematología constituye una de las principales áreas de especialización del nuevo servicio, lo que permite ofrecer un abordaje completo e integral dentro del ecosistema asistencial del Instituto Oncológico Vithas en Madrid.

Así, las instalaciones reúnen en un mismo centro distintas áreas implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, como Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, la Unidad de Mama y, ahora, un equipo de Hematología que cuenta con una amplia especialización en oncohematología.

Asimiso, el hospital ha subrayado que, para el nuevo servicio, la investigación desempeña un papel "clave", ya que permite incorporar el conocimiento más actualizado y las nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas de una especialidad que ha experimentado importantes avances, especialmente en el campo de las enfermedades oncohematológicas.