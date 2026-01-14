Vivienda apremia a Almeida por proyecto de urbanización de Campamento para poder construir viviendas a finales de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apremiado este miércoles al Ayuntamiento de la capital a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de Campamento, en el distrito de Latina, tras casi un año desde su aprobación inicial, para poder arrancar "a finales de 2027 o principios de 2028" la construcción de las viviendas proyectadas.

En declaraciones a 'Onda Cero' recogidas por Europa Press, la titular de Vivienda ha recalcado que el Gobierno, titular de los terrenos donde se ubicará Nueva Barrio de Campamento, ha dado "todos los pasos" que tenía que dar para iniciar el proyecto de urbanización en este nuevo emplazamiento en el que se construirán 10.700 viviendas asequibles a través de la empresa pública Casa 47.

Rodríguez ha recordado así que el Ayuntamiento de la capital aprobó inicialmente en febrero del año pasado el proyecto de urbanización de las antiguas instalaciones militares de Campamento y el Ministerio está a la espera de aprobación definitiva. En este sentido, ha apremiado al Consistorio de la capital a ponerse a ello.

"Tan pronto como tengamos ese proyecto por parte del Ayuntamiento, que yo espero que sea de manera inminente porque estamos hablando de casi de un año desde que se iniciaron esos trámites, y confío además en que así sea. Espero que se pongan a ello porque creo que ya un año es tiempo suficiente para recabar todos esos informes", ha indicado.

Por parte del Ministerio, ha subrayado, está lista la financiación y los proyectos de licitación para comenzar esas obras de urbanización y llevarlas pareja con las obras de construcción. "Estas nos llevarían unos 30 meses y por tanto estamos hablando finales de 2027, principios del 2028, la construcción de todas estas viviendas", ha remarcado.

Después de que el Gobierno haya desbloqueado la Operación Campamento, paralizada desde 1989, este lunes se iniciaron los trabajos para la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de este barrio de la capital.

De las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento, un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.

Según ha recordado la ministra, en el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado. Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

Así, ha subrayado que Nuevo Barrio Campamento será "el barrio más importante de promoción pública que nunca jamás se ha hecho en España". "Vamos a ir faseando este nuevo barrio de la mano de los vecinos y muy importante, que es una de las demandas que ellos hacen y que yo comparto con los oyentes, no estamos sólo construyendo casas y hogares, que es muy importante, que es la emergencia, que es la urgencia, sino que creo que este país se tiene que hacer también un replanteamiento de qué tipo de convivencia queremos, qué tipo de ciudades queremos", ha explicado.

LA PRESENCIA DE BOLAÑOS

Las máquinas excavadoras accedieron por primera vez a los terrenos para iniciar los trabajos previos a la construcción el pasado lunes, un acto que contó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, así como la asistencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Público, Óscar López.

Preguntada por la presencia de Bolaños en el acto, Isabel Rodríguez ha explicado que "es el barrio" del ministro de Presidencia y él "tenía interés en participar de un momento histórico" como el arranque de los trabajos. "Estaba en calidad de vecino, que no es que vaya a ser candidato a la Alcaldía de Madrid", ha matizado la titular de Vivienda y Agenda Urbana.