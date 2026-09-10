La vivienda de Carlos Saura en Collado Mediano albergará la nueva 'Casa del Cine' para asomarse a su universo creativo

Archivo - El cineasta español Carlos Saura en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALFÀS DEL PI - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda del cineasta y fotógrafo Carlos Saura en el municipio de Collado Mediano se convertirá en la nueva 'Casa del Cine', un espacio dedicado al conocimiento y al talento audiovisual donde los visitantes podrán adentrarse en el universo creativo del director, fallecido en 2023, a través de su estudio, biblioteca y archivo personal.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, donde ha destacado que este recinto albergará un programa de talleres formativos en colaboración con la familia de Saura, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y profesionales del sector.

Así, aquellos que participen en estas actividades podrán asomarse al legado de Saura a través de sus cámaras, fotografías, dibujos y múltiples materiales originales utilizados a lo largo de sus rodajes.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico persigue preservar y difundir la trayectoria de uno de los grandes referentes del cine, potenciar el talento joven y la excelencia artística, así como favorecer el reequilibrio territorial de la actividad cultural en la región.

Carlos Saura falleció en 2023 a los 91 años de edad, en su domicilio rodeado de sus seres queridos y un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor.

El cineasta consiguió el Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por '¡Ay, Carmela!' y la Medalla de Oro de la Academia en el año 1992. Además, sus películas de los años 70 y 80 han "abierto mercados y prestigio" para el cine español, siendo reconocidas en los festivales más importantes.

Saura, quien ofreció a Rosalía trabajar en una película sobre flamenco, ha dirigido películas como 'Los golfos', 'La caza', 'Peppermint Frappé', 'Ana y los lobos', 'La prima Angélica', 'Mamá cumple cien años', 'Deprisa, deprisa', 'Carmen', 'Flamenco, flamenco', 'Sevillanas', 'El séptimo día', 'Io Don Giovanni' y 'Goya en Burdeos', entre otras.

RED DE DESTINOS DE RODAJE

Junto a este proyecto, la presidenta regional ha avanzado la creación de una red de destinos de rodaje integrada por municipios que trabajarán de la mano de Film Madrid Region, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, para facilitar la actividad audiovisual en todo el territorio y distribuir las producciones.

Para desarrollar esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico impulsará la firma de un protocolo de intenciones con los ayuntamientos adheridos, fijando un marco de colaboración para coordinar actuaciones y aplicar criterios comunes. Esta medida forma parte de los objetivos del 'Plan Estratégico del Audiovisual de la Comunidad de Madrid' para reforzar la cooperación institucional.

Entre las actuaciones se encuentra la progresiva armonización de las ordenanzas y procedimientos municipales para ofrecer mayor seguridad jurídica, claridad normativa y agilidad administrativa a las productoras, trabajando de forma directa con la Asociación de Localizadores de Madrid (ALOMAD).

De este modo, se habilitará un modelo de ventanilla única para que las empresas audiovisuales cuenten con las mismas condiciones con independencia de la localidad donde desarrollen su actividad.

MÁS DE 2.100 RODAJES EN 2025

Esta actuación responde a la consolidación de Madrid como enclave de producciones. Según el balance de Film Madrid Region, el número de rodajes en la región creció un 10% el pasado año hasta superar los 2.100. Del total de producciones, 112 fueron largometrajes, 198 series de ficción, 286 cortometrajes, 612 producciones publicitarias y 241 videoclips.

La región fue escenario de superproducciones internacionales como 'Day Drinker', protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz en escenarios de Boadilla del Monte, San Lorenzo del Escorial y Villamanta. Aunque la capital copó la mayoría de las filmaciones, se registró un notable incremento en municipios como Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón.

SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PIB REGIONAL

Todas estas medidas buscan reforzar un sector identificado como motor económico, turístico y cultural. En 2025, la actividad audiovisual aportó más de 7.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, consolidando a la región como el principal polo de producción en español y del sur de Europa.

Actualmente, el tejido audiovisual regional está integrado por más de 3.500 empresas y representa alrededor del 2,2% de la economía autonómica, generando de forma directa 2.640 millones de euros. Asimismo, supone el 2,8% del mercado laboral madrileño, con cerca de 30.000 trabajadores directos y un impacto global de 108.410 puestos de trabajo vinculados.