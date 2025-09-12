Vox acusa a Ayuso de ignorar el Madrid de "padres sin plaza en la escuela pública o de la niña violada en Hortaleza"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda (c), llega al segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de ignorar durante "el Madrid de los padres que se han quedado sin plaza en la escuela pública y de la niña violada en Hortaleza por un falso menor marroquí mantenido con el dinero" público.

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región este viernes, Moñino ha subrayado que "hay madrileños que viven con miedo, con incertidumbre y con la sensación de que les han dado la espalda".

"Existe un Madrid que ayer ignoró. Madrid es la señora que tiene que elegir entre poner la calefacción o ayudar a su hija precaria. Madrid son los padres que se han quedado sin plaza en la escuela pública. Madrid es el anciano que aún está esperando el centro de salud. Madrid es el trabajador que se levanta sabiendo que lo hace para pagar el sueldo a políticos que han pactado aumentarlo dos veces este año. Madrid es el vecino que ve cómo su país se inunda o se quema y las administraciones no aparecen. Y Madrid, es también la niña violada en Hortaleza por un falso menor marroquí mantenido con el dinero que ustedes le roban a sus padres", ha enumerado Moñino.

Uno de los temas en los que ha puesto el foco es la vivienda. Así, ha criticado que los madrileños "son desplazados hacia otros distritos, creando un efecto dominó perverso que acaba golpeando a los vecinos con menos recursos, obligándolos a exiliarse lejos de sus propios barrios, de su propia ciudad, dejando atrás a sus vecinos el hogar".

En este sentido, la portavoz de Vox ha preguntado "dónde va a meter a los 140.000 nuevos habitantes que solo en el último año han llegado a la región", mientras que ha ofrecido algunos datos de la subida de la compra o del alquiler de vivienda desde 2019.

FUNDACIONES QUE HACEN "NEGOCIO" CON LA INMIGRACIÓN

Otro de los temas en los que ha centrado su discurso Moñino ha sido la migración. En este sentido, ha remarcado que hay "fundaciones amigas" que están haciendo "un verdadero negocio con la inmigración ilegal", y la ha vinculado con la "falta de seguridad".

"Las violaciones en Madrid han aumentado un 173%. Las tentativas de homicidio han aumentado un 98%. Y en municipios como Parla, por ejemplo, las violaciones han aumentado un 220%. Y los presos extranjeros ya representan en las prisiones de Madrid un 46%. Ustedes han abierto las fronteras, convirtiendo Madrid y sus barrios en el vertedero de sus políticas migratorias. Tenga cuidado, señora presidenta, no la empiecen a conocer como Isabel Díaz-Cayucos, como ya he leído por ahí", ha lanzado Moñino, y ha añadido que "la inseguridad avanza en un Madrid con un rostro muy claro, el de las bandas latinas".

Al hilo, Moñino ha reiterado la propuesta que llevan meses realizando para que se le hagan pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados. "Ayer dijo que iba a pedir actuaciones más contundentes contra aquel que se declare menor sin serlo. Pues hoy quiero que usted nos explique por qué prohibió usted que a ese falso 'mena' violador reincidente se le hiciera la prueba de edad como le exigimos desde Vox hace unos meses. Porque usted, señora Ayuso, prohibió que esas pruebas se hicieran aquí en Madrid", ha expresado.

ISLAM EN LOS COLEGIOS

Respecto a la migración y a los extranjeros, la portavoz de Vox en la Asamblea ha centrado su críticas en la comunidad islámica, una estrategia que llevan meses reforzando. "Cada día son más las niñas y adolescentes a las que se les impone el velo, esa cárcel de tela, un símbolo de sumisión de una ideología político-religiosa, ante la que ustedes han decidido rendirse", ha espetado.

Así, Moñino ha opinado que en los colegios "se está normalizando que una niña crezca cubierta, borrando su identidad". "Mientras Vox esté aquí, en Madrid el pelo de las mujeres nunca será pecado", ha resumido, y ha avanzado que la semana que viene Vox propondrá en la Asamblea prohibir la entrada en los colegios a las niñas y adolescentes que vistan "esas prendas extranjeras que simbolizan sumisión y misoginia".

"Hay una alternativa que (...) frente a la inmigración ilegal y masiva que tensiona los servicios, propone una política de control y de prioridades claras: primero los madrileños. Que, frente a las bandas violentas que siembran de droga, terror y sangre nuestros barrios, propone firmeza para recuperar la autoridad del Estado y devolver la tranquilidad a las calles", ha lanzado.

Por último, Moñino ha cargado contra "el bipartidismo" y los pactos entre PSOE y PP en cuestiones como "el reparto de jueces, del Tribunal Constitucional o de Radio Televisión Española".

"PP y PSOE actúan como si fueran distintos, como si el bipartidismo no fuera la gran estafa política de España: teatro en público y acuerdos en privado que nos han traído hasta aquí", ha zanjado.