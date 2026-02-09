Vox advierte a Ayuso de que "batacazo del bipartidismo" llegará a "toda España" y PP confía en mantener la absoluta

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una reunión con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda (i), en la Real Casa de Correos. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el "batacazo del bipartidismo" visto en las elecciones de Aragón llegará a "todas las regiones y toda España" mientras que PP ha afirmado que confía en "seguir ganando apoyos de manera constante" en 2027 y mantener la mayoría absoluta.

Así lo han planteado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de los comicios celebrados este domingo en Aragón en los que volvió a ganar el 'popular' Jorge Azcón (26 escaños, 2 menos) seguido de la socialista Pilar Alegría (18 escaños, 5 menos), Vox (17 escaños, 7 más), Chunta Aragonesista (6, 3 más) e IU-Sumar (1).

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha arrancado calificando de "éxito del sentido común" el resultado de su formación, que dobla representación, con un Aragón que habló "alto y claro".

"Vox sigue creciendo porque los españoles ya están hartos de la mafia que representa el PSOE rodeado de corrupción y de la estafa que representa el PP, que nos dice una cosa en función del territorio en el que nos encontremos", ha lanzado Pérez Moñino, quien ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cada día más derrotado".

Entiende Moñino que el resultado de estos comicios y los de Extremadura --donde pasaron de 5 a 11-- refleja que Vox "habla de los problemas y representa" a los ciudadanos. "Algo que también se siente en cada rincón de España", ha planteado la portavoz, quien ha afirmado que "ninguna campaña de descrédito, ni ningún cordón sanitario entre el bipartidismo y sus muletas de la extrema izquierda van a frenar" a Vox.

Preguntada por si cree que esto llegará también a Madrid, ha afirmado que Ayuso se "está arrastrando detrás de las encuestas" porque "hace dos meses decía una cosa y hoy otra", en relación a las propuestas de los de Santiago Abascal.

PP CONFÍA EN LOS MADRILEÑOS

En cambio, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha hecho una lectura diferente reivindicando un "sanchismo que se desmorona" y un PP que "se refuerza allá donde está". Ha destacado que ahora mismo el PP en Aragón "saca más ventaja que antes al segundo clasificado" --el PSOE de Pilar Alegría-- y que es "lo que va a pasar en Madird".

"Los madrileños van a seguir confiando en el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, en el proyecto del Partido Popular que desde 2019 va ganando apoyos de manera constante entre los madrileños y en el 27 volveremos a ver ese apoyo masivo de los madrileños a un proyecto que funciona", ha reivindicado.

Díaz-Pache ha afirmado que el PP puede contar a los madrileños que el programa con el que se presentó a las elecciones "ha sido cumplido" y que los compromisos que se adquirieron "han sido cumplidos".

PSOE: "LOS RESULTADOS EVIDENTEMENTE NO HAN SIDO BUENOS"

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha afirmado que los resultados para los socialistas "evidentemente no han sido buenos", pero no cree que "sean extrapolables".

"Lo que sí creo que se está generalizando y es algo que nos preocupa muchísimo es esa actitud desenfrenada del PP por fagocitar a Vox, de tal manera que se están mimetizando y están dejando a un lado a una derecha razonable que alguna vez existió y que es muy necesaria", ha apostillado.

Considera que en el caso de Madrid hay un "gobierno completamente agotado y una sociedad que está despertando" y que es "más consciente de que el dinero que no se invierte para los servicios públicos se lo están llevando las empresas privadas". "Creo que en el 2027 las elecciones de la Comunidad de Madrid es cada vez más posible que tengamos a Óscar López como presidente de esta comunidad y devolvamos la dignidad", ha señalado.

MÁS MADRID VE EN LA CHUNTA UN REFLEJO

Por último, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha felicitado a la Chunta Aragonesista por su resultado asegurando que la forma de "combatir a los reaccionarios es el trabajo paciente y constante en el territorio".

"Ojalá que lo de ayer sea la semilla para recuperar un gobierno progresista en el próximo ciclo político", ha planteado la líder regionalista quien ha negado que los resultados aragoneses sean extrapolables a un Madrid que tiene un "sistema de partidos totalmente diferente".

Ha augurado que la "batalla que se va a dar en el 2027" es Más Madrid contra Ayuso. Ha insistido en que en los comicios que se ha presentado ha mostrado una tendencia creciente y que es el único territorio además de Galicia y País Vasco donde lidera el bloque de izquierdas. Aún así confía en el "trabajo que va a hacer el PSOE" para que en 2027 "haya un gobierno progresista" en la Comunidad de Madrid.

