Vox anuncia bonificaciones fiscales a españoles ante "la compra masiva" de vivienda por parte de capital extranjero

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). FOTO DE ARCHIVO - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Madrid ha anunciado este domingo en Getafe bonificaciones fiscales a españoles ante la "compra masiva" de vivienda por parte de capital extranjero y ha asegurado que hará que "Madrid vuelva a ser primero para los españoles".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reafirmado, durante otro acto de la campaña 'Madrid Sur en Pie', "su compromiso" con los madrileños ante "la creciente inseguridad" y el "imposible acceso a la vivienda" de jóvenes y familias.

"Hoy los jóvenes viven peor que sus padres", ha lamentado Moñino en una nota difundido a los medios, quien ha arremetido contra "una casta política que les ha dado la espalda".

"Les han prometido progreso, pero les han entregado precariedad: sueldos de miseria, contratos inestables, imposibilidad de ahorrar. Y mientras tanto, los precios de la vivienda siguen disparados, completamente fuera de la realidad de quien pertenece a esta región", ha criticado.

Como consecuencia, ha anunciado que llevará a la Asamblea de Madrid una propuesta de fiscalidad diferenciada para garantizar que los madrileños "tengan prioridad en el acceso a la vivienda".

En este sentido, Moñino ha cargado contra Ayuso por decidir "convertir Madrid en un escaparate para ricos de todo el mundo". "Ha abierto las puertas de par en par con rebajas fiscales selectivas, mientras la clase media se ahoga", ha insistido.

Asimismo, ha aseverado que para la formación política este modelo favorece "la llegada de grandes inversores y capital extranjero" que adquiere vivienda en Madrid como "activo financiero", mientras los jóvenes españoles "no pueden acceder ni a compra ni a alquiler".

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha denunciado los hechos presuntamente cometidos por el director adjunto operativo de la Policía Nacional, investigado por agresión sexual, y ha puesto de manifiesto "la preocupación" que le supone la institución.

Así, ha hecho un alegato a favor de los profesionales de la seguridad, y ha instado a "eliminar la perspectiva política del modelo policial y volver a la perspectiva profesional".

Por otro lado, el portavoz de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha arremetido contra la "islamización" de Europa por parte de las "élites globalistas". "Cualquiera que tiene un negocio o un comercio local sabe que corre el riesgo del cierre por incumplir la ordenanza de bares o la ordenanza de publicidad, pero ellos abren mezquitas ilegales en todos los municipios de España", ha manifestado.

Ante este motivo, ha subrayado la defensa de la "identidad cristiana de España y de Europa" y ha afeado al Estado por "meter sus manos" en lugares donde no tiene que meterlas en referencia a la "ideología de género y adoctrinamiento en las aulas".

"La identidad de España es que cada uno dice lo que le da la puñetera gana", ha denunciado, para a continuación criticar la censura en redes sociales que "quiere imponer" el Gobierno de España a los menores de 16 años. "Aquellos que querían que los jóvenes votasen cuando tenían 16", ha subrayado.

INICIATIVA EN LA ASAMBLEA

En concreto, la iniciativa que registró Vox el 16 de febrero en la Cámara regional, insta de establecer una "fiscalidad diferenciada" para compradores no comunitarios, destinando la recaudación a ayudas fiscales para españoles y a vivienda protegida; "una exención de impuestos para españoles" en la compra o reinversión de vivienda habitual, facilitando además "el pago diferido para favorecer el acceso a la propiedad".

También, "la supresión o aplazamiento" sin intereses (hasta 5 años) de impuestos autonómicos en la adquisición de vivienda habitual por parte de españoles y la "eliminación" del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando la herencia se destine a la compra de vivienda habitual.