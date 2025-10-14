Vox asegura que están llegando a parkings recibos de la tasa de basura e invita a la ciudadanía a recurrir

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello ha asegurado que han empezado a llegar a parkings notificaciones de la tasa de basura a abonar, para instar a la ciudadanía a mostrar su rechazo recurriendo ante el Tribunal Económico Administrativo.

Vox ya ha recurrido la tasa ante los tribunales porque consideran que es "ilegal y un atraco a los madrileños". El recibo que están recibiendo los madrileños "está mal gestionado porque ni siquiera son capaces de establecer cuál es el periodo de pago de una forma correcta", esto es, "la gestión ya está siendo más que discutible".

"Incluso están recibiendo algo que decía que no estaba en la ordenanza, como que las plazas de aparcamiento no iban a pagar casas de residuos y tenemos a miles de vecinos que están recibiendo la tasa de residuos de plazas de aparcamiento", ha afirmado.

Fuentes del partido han explicado que se están recibiendo en plazas residenciales que han pasado a ser industriales por un cambio en el catastro. Desde el área de Hacienda han recordado a Europa Press que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna en los cambios del catastro. Vox ha anunciado que lo llevarán a la comisión de Hacienda y pedirán una comparecencia en el Pleno.

"Están incumpliendo hasta su propia ordenanza girando recibos a plazas de aparcamiento. Es una auténtica barbaridad, se mire por donde se mire. Además los negocios van a ver su recibo multiplicado prácticamente por tres en muchos casos y hay distritos, como Moncloa-Aravaca, que tienen recibos de más de mil euros de tasa de residuos", ha alegado la edil.

"EL PP DE ALMEIDA ES UN AUTÉNTICO DESPROPÓSITO"

Para Cabello, "esto lo que demuestra es que el PP de Almeida es un auténtico despropósito, tanto por la definición de sus obligaciones como equipo de Gobierno a la hora de legislar, en este caso con la creación de una tasa ilegal, y por la gestión, que también es un auténtico desastre".

Vox ha recurrido la tasa ante los tribunales por considerarla "ilegal" dado que "no tiene nada que ver con una tasa sino que se cobra a los vecinos en función de una riqueza que ellos consideran que son los valores catastrales pero eso no fomenta ni el reciclaje ni nada por el estilo".

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

Vox ha animado a la ciudadanía a recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo. "Es lamentable que los pobres madrileños, que tienen que estar todo el día trabajando, pagando impuestos, encima tengan que estar dedicando parte de su tiempo a luchar contra una Administración como la de Almeida, que es un auténtico despropósito", ha declarado.

En Vox han dejado claro que "hay que pagar" la tasa "y luego recurrir", para mostrar su rechazo a "los tributos verdes porque son una estafa". "En este caso lo que quieren hacer es volvernos a cobrar por algo que ya está pagando pero es que desde el punto de vista legal está mal diseñada", ha insistido Cabello.