Vox cuestiona "el éxito" de Hispanidad con actividades "horteras" y Comunidad defiende que es "fiesta de hermandad"

Cabalgata de la Hispanidad, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). La Cabalgata de la Hispanidad ha recorrido por tercer año consecutivo la Gran Vía, con el mayor despliegue hasta la fecha. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cuestionado este jueves "el éxito y aceptación" de la celebración de Hispanidad por parte del Gobierno regional, que fomenta actividades "horteras", mientras que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido que es "una fiesta de hermandad y unión".

La diputada de Vox Ana Velasco ha subrayado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea que Hispanidad no está teniendo "el éxito ni la aceptación que debería tener" por mucho que el Ejecutivo autonómico se "esfuerce en promocionarla".

"No tiene empaque ni solemnidad ni nada de nada. Es una iniciativa hortera de promoción turística. Usted mismo lo ha dicho. La hispanidad es un elemento clave para la promoción turística y económica de Madrid. Están ustedes rebajando la hispanidad a un evento folclórico", ha puntualizado.

Consideran desde Vox que la están utilizando para "fines promocionales" y ha apuntado que "cantidad no es sinónimo de calidad", a lo que ha añadido que desde el Gobierno regional la están "degradando" porque hay algunos actos "que no solamente son vulgares, es que son soeces y son anticulturales y dan vergüenza".

"Y cuidado, la hispanidad no es activismo indigenista ni multiculturalidad, sino hermandad cultural y exaltación de lo hispano, promoción de lo que nos une, no de lo que nos diferencia. Los proyectos que hacen ustedes, que cuestan tanto dinero, podrían cobrar un poquito y ese dinero que ganan entregarlo a los pueblos afectados por los incendios de este verano", ha valorado.

En concreto, se ha referido a la Cabalgata de Hispanidad del pasado fin de semana al asegurar que fue "muy cutre", además de asegurar que fue "una caravana cutre, chavacana y una asociación de bailes folclóricos de disfraces precolombinos y de carrozas pretenciosas".

De su lado, el consejero ha destacado los avances que se están produciendo desde la primera edición de Hispanidad, que arrancó con una pequeña cabalgata en la calle Bravo Murillo y que ya desde Vox criticaban que "no tenía contenido cultural".

"Pero es que esa hispanidad que nació hace seis años ya, ha crecido muchísimo. 100.000 espectadores, 900.000 espectadores. Por cierto, que dígame usted de dónde saca esos datos de éxito, porque nosotros los avalamos con datos de estudios, de consultoras y datos nuestros que avalan el éxito de la hispanidad año tras año", ha reivindicado.

De Paco ha resaltado que la Hispanidad es "una gran fiesta cultural" y "una fiesta de la libertad", además de fomentar "la hermandad, unión y concordia". "Realmente eso es lo que define a este pueblo hispano, unido por una lengua que es una absoluta joya y que une a más de 600 millones de personas", ha señalado.