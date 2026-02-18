Vox cuestiona la futura pérgola de Jacinto Benavente y alerta sobre su integración en el patrimonio de la zona

Archivo - Una persona con paraguas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha cuestionado la instalación de la pérgola prevista en la reforma de la plaza de Jacinto Benavente y ha planteado dudas sobre su integración en el patrimonio del entorno, por lo que ha sugerido alternativas como árboles en macetas o emparrados para generar sombra en esta zona.

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha asegurado durante la comisión del ramo que la pérgola "lo que viene a representar es un caserío tradicional madrileño, por eso se integra dentro del patrimonio" y que la actuación cuenta con "todos los informes favorables del patrimonio".

La delegada ha destacado que se trata de una intervención integral, a diferencia de reformas parciales anteriores, y que busca resolver la degradación del espacio y mejorar la movilidad y la calidad urbana.

La reforma abarca un total de 10.044 metros cuadrados, incluyendo la plaza y calles adyacentes como Carretas, la Bolsa, Atocha y la intersección con Concepción Jerónima. Según García Romero, la nueva plaza contará con 3.105 metros cuadrados dedicados a peatones y arbolado, se eliminarán rampas de acceso de vehículos y el ascensor, se remodelará el aparcamiento subterráneo y se trasladará una de las dársenas de autobuses de la calle Conde de Romanones.

Además, se crearán dos zonas verdes al este y oeste de la plaza, con ocho nuevos parterres y 25 árboles adicionales, manteniendo el arbolado existente. Se conservará asimismo la estatua del Barrendero Madrileño y se instalará un nuevo crucero donado por la Xunta de Galicia. La inversión prevista asciende a 9,5 millones de euros y se espera que las obras finalicen en primavera de 2027