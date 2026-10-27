Vox designa a Ana Cuartero, Íñigo Henríquez de Luna y Ana Velasco como candidatos al Senado por Madrid

Los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid Ana Velasco, Ana Cuartero e Íñigo Henriquez de Luna, candidatos al Senado por Madrid en las elecciones del 29-N - VOX MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Provincial de Vox Madrid ha acordado designar a Ana Cuartero Lorenzo, Íñigo Henríquez de Luna Losada y Ana María Velasco Vidal-Abarca, todos ellos diputados en la Asamblea de Madrid, como candidatos al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Con esta decisión, respaldada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, la formación apuesta por "la experiencia parlamentaria, la solvencia profesional y el compromiso político", tal y como apuntan desde Vox en un comunicado en el que inciden en el "mérito, la capacidad y la experiencia" de sus tres candidatos.

A la hora de su nombramiento, el presidente de Vox Madrid, José Antonio Fúster, ha tenido en cuenta "sus trayectorias personales y políticas", así como su conocimiento de las instituciones y de los "principales desafíos" de la Comunidad de Madrid y el conjunto de España.

"Con esta designación, Vox reafirma su voluntad de llevar a la Cámara Alta una voz firme en defensa de los intereses de los madrileños, la unidad de España y la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, frente a los privilegios territoriales", han añadido desde el partido.

LOS TRES CANDIDATOS

Ingeniera industrial de carrera, Ana Cuartero es diputada en la Asamblea de Madrid, secretaria general del Grupo Parlamentario y portavoz en las comisiones de Presupuestos y Hacienda, y Economía y Empleo. Además, estuvo al frente de su grupo parlamentario en la comisión de investigación sobre la relación de la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Henríquez de Luna, por su parte, ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario y es al tiempo portavoz en las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, así como en la de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

El pasado mes de febrero fue nombrado máximo responsable de la política intermunicipal del Comité Ejecutivo Provincial. Llegado al partido desde filas 'populares', es considerado por Vox como "el mayor y mejor municipalista de todo Madrid", y destacan de él su "bagaje político y su indudable liderazgo".

Por último, Ana María Velasco ejerce actualmente en la Asamblea de Madrid como portavoz de las de Presidencia, Justicia y Administración Local; Cultura; Radio Televisión Madrid; y en la de Participación. Liderará también a Vox en la que abordará el efecto sobre el censo de la conocida como 'ley de nietos' En los comicios de 2019 ya se presentó como candidata de Vox al Senado por Madrid.

De ella el partido destaca su "amplia trayectoria" en el ámbito de la comunicación y el análisis político, con "numerosos artículos de opinión" en medios de comunicación. Es hija de Jesús Ignacio Velasco Zuazola, comandante de Caballería asesinado por ETA en 1980; y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).