Vox dice que el Gobierno de Almeida "no ha hecho los deberes" con Cuesta de Moyano y este defiende su apoyo a libreros

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal reprochado a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, de no haber llegado "con los deberes hechos" a la celebración de los cien años de la feria de libros permanente de Cuesta de Moyano y esta ha pedido en su réplica de dejar de "sembrar sospechas" en torno al apoyo que ofrece el Ayuntamiento de Madrid a los libreros.

Durante su intervención en el Pleno de Cibeles, Martínez Vidal ha enumerado una serie de carencias que, a su juicio, persistían durante el año del centenario, como casetas cerradas, problemas en las tuberías --cuya reparación, ha señalado, ha sido sufragada por los propios libreros--, falta de iluminación en invierno, ausencia de parasoles en verano o el incumplimiento de iniciativas simbólicas como la colocación de frases de escritores en el pavimento.

Asimismo, ha criticado que no se haya materializado todavía el "prometido" Café Literario, a su juicio, "porque no le gusta a unos funcionarios de la Unesco que desconocen la tradición de los cafés literarios de la cultura madrileña".

En este contexto, el concejal de Vox ha preguntado si el área de Cultura ha consignado partidas presupuestarias para la construcción de dicho Café Literario en el próximo ejercicio, en caso de que la Unesco "dé en estos meses su beneplácito", o si el Ayuntamiento da por cerrados sus compromisos una vez concluido el centenario, recordando que figuraban en el programa electoral del PP.

"El centenario de la Cuesta de Moyano ha servido para reivindicar el papel de esta Feria de Libros en la identidad y la cultura de Madrid. Aunque, lamentablemente, el equipo de Gobierno no haya estado a la altura", ha afirmado Fernández Vidal.

En su réplica, Rivera de la Cruz ha subrayado que el proyecto del café literario "está en marcha", aunque ha sufrido retrasos "por motivos que no tienen absolutamente nada que ver con el Ayuntamiento de Madrid". "Parece que usted está insinuando que podemos prescindir del visto bueno de la Unesco. Lo siento, pero eso no lo vamos a hacer. Eso es algo que los propios libreros no quieren hacer", ha respondido al edil de Vox.

Rivera de la Cruz ha detallado además que varios de los problemas denunciados por Vox ya se han abordado, como la reparación de la tubería principal de agua, ejecutada este año, y ha recordado que, aunque algunas cuestiones no eran competencia directa de su área, "se ha intervenido para ayudar en lo que se pudiera para que se solventaran en su momento". "No eran asuntos competencia del Ayuntamiento, pero no nos desentendimos", ha insistido.

"La Feria de Libros de la Cuesta de Moyano es uno de los lugares más representativos de la vida cultural de la ciudad", ha defendido la delegada, quien ha afirmado que la renovación acometida en el año del centenario es necesaria para garantizar su permanencia a largo plazo y contribuir a la conservación del denominado Paisaje de la Luz. En cuanto al café literario, ha reiterado que se construirá "en cuanto esté todo preparado" y ha asegurado que el área mantiene un contacto constante con los responsables de la feria.