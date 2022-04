Vox permite que la Ley de Autonomía Fiscal del Gobierno de Ayuso continúe tramitándose pese a considerarla "inocua"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha retirado este jueves a última hora la enmienda de totalidad que había presentado a la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, así como ha votado en contra de las presentadas por la izquierda, junto con PP, por lo que permite que continúe tramitándose en la Asamblea de Madrid, a pesar de que la considera "inocua y fake".

En reiteradas ocasiones tanto la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, como diputados autonómicos habían mostrado su oposición a esta iniciativa al considerar que no tenía contenido y era únicamente "una operación de marketing". Esto les llevo a presentar una enmienda de totalidad, como también hicieron los grupos de izquierdas, que hubiera hecho decaer la iniciativa.

Monasterio no ha acudido este jueves al Pleno de la Asamblea por encontrarse "indispuesta" pero durante toda la jornada desde el equipo de comunicación de la formación han reiterado que la postura no había cambiado y seguirían adelante. Ha sido a las 20.25 horas, poco antes de la votación, cuando han anunciado su retirada porque con la izquierda no van "ni a heredar".

Pese a esto, la formación ha reconocido que sigue considerando esta norma "inocua y fake" así como "que no sirve para lo que el Gobierno dice que sirve: ni blinda a la Comunidad de Madrid de ningún ataque de (Pedro) Sánchez ni reduce impuestos a los madrileños".

"Vox seguirá luchando por aprobar verdaderas rebajas fiscales que beneficien a las familias, como la reducción de medio punto de IRPF que ya está registrada en la Asamblea de Madrid", ha apostillado.

De hecho, a mediodía, en el debate de la enmienda de totalidad el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé señaló que a pesar de que "el PP ha lanzado a los cuatro vientos" que esta ley supone "el blindaje fiscal de Madrid" se teme que "están faltando a la verdad".

El parlamentario aseguró que, cuando están fuera de las cámaras y del foco, los 'populares' reconocen que "no sirve para gran cosa". "La diferencia es que nosotros no engañamos a los ciudadanos. No hemos dejado nuestras vidas profesionales para dedicarnos al engaño sistemático", defendió unas horas antes.

PROPUESTA DE "BLIDAJE FISCAL"

Con esta normativa, el Ejecutivo madrileño pretende obligar a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región".

La norma busca regular la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado.

También recoge que se reglamentase la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de "eficiencia, eficacia y economía", así como de "sostenibilidad y estabilidad presupuestaria".

"NOS AMPARAN LOS MADRILEÑOS", DICE LASQUETTY

En el debate parlamentario, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido que esta iniciativa busca "proteger la política de bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid". "Tiene un motivo: existe una amenaza real y presente de armonización fiscal, usando la terminología del Gobierno socialista, que pretende una brutal subida de impuestos contra los madrileños. Contra esa amenaza nos defendemos y defendemos a los madrileños", ha subrayado.

El titular de Hacienda ha defendido que la ley ampara "la voluntad de los madrileños de tener unos impuestos bajos y no subirlos". Así, ha recordado que en la región llevan 18 años llevando a cabo esta política, tanto en momentos de crecimiento, como de crisis y de recuperación, lo que ha significado un ahorro de 17.620 euros por contribuyente.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

En su turno de fijación de posiciones, la diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez ha señalado que ya en la Constitución Española queda reflejado que las comunidades están sometidas a la Ley y a la Constitución. "¿Qué sentido tiene esta ley? No pueden imponer esto al Gobierno del Estado. Nos están haciendo perder el tiempo", ha lanzado.

A continuación, el parlamentario del PSOE Fernando Fernández la ha tachado de "innecesaria y poco respetuosa con el espíritu Constitucional". A su juicio, persigue un "gran desnivel de prestación de servicios públicos entre unas comunidades y otras y atenta contra el principio de solidaridad", además de no aportar "nada nuevo" porque "todo lo que dice está en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía".

Por último, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha hecho hincapié en que la propuesta no tiene "sustancia jurídica obligacional de ningún tipo" y ha criticado que se busque que todos los gobiernos que presidan la región en el futuro tengan que una armonización, quedando "atados de pies y manos". "Parece que tienen mucho miedo al 2023", ha deslizado, al tiempo que ha criticado sus políticas de bajadas de impuestos.