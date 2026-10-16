Vox pide estudiar límites a demanda de viviendas de extranjeros no residentes si hay dificultad de acceso a españoles

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) - Vox en Madrid ha pedido explorar medidas para limitar la demanda extranjera no residente cuando esta contribuya al incremento de los precios de la vivienda y dificulte el acceso de los españoles.

Lo ha hecho en una moción registrada en la Asamblea de Madrid, según ha informado el partido en un comunicado, centrada en medidas para "facilitar el acceso de los españoles a una vivienda".

Entre ellas se encuentran demandas que el partido ya ha hecho en reiteradas ocasiones en la Cámara regional como la "prioridad nacional" de cualquier ayuda a la vivienda o para el acceso a inmuebles públicos.

Reclama de nuevo una fiscalidad diferenciada para los compradores no comunitarios ante la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero y destinar la recaudación a bonificaciones y exenciones fiscales a españoles.

También proponen que la adquisición de una primera vivienda habitual por parte de los españoles quede libre de cargas fiscales, tanto si se trata de una vivienda nueva como de segunda mano.

La iniciativa reclama igualmente de nuevo una revisión de las tasas e impuestos municipales y autonómicos vinculados al proceso de construcción con el objetivo de suprimir o bonificar aquellos que "encarecen el precio final de los inmuebles".

La iniciativa insiste también en la construcción de más vivienda y la agilización de la burocracia al tiempo que recalca la importancia de la colaboración púbico-privada.

Asimismo, plantea incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible, a la compra de vivienda y al acceso a financiación hipotecaria, además de deducciones significativas en el IRPF para jóvenes inquilinos.