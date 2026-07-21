Vox pide al TSJM la "ejecución forzorsa" de la sentencia que anula las ZBE en Madrid y exige devolución de multas

Archivo - Un cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello ha anunciado que su grupo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "la ejecución forzosa" de la sentencia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazase el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito ZBE de la capital.

"Hoy mismo presentamos el escrito, hemos dado un margen más que suficiente porque la firmeza de la sentencia fue a finales del mes de abril. Hemos esperado a ver si de una vez por todas el Ayuntamiento de Madrid conseguía ejecutar la sentencia y como no lo ha hecho pues no nos queda otra que volver a recurrir una y otra vez a los tribunales para que se ejecuten las sentencias judiciales", ha señalado Cabello en declaraciones a los medios minutos antes del inicio del Pleno de Cibeles.

El objetivo, según ha apuntado, es que se devuelvan las multas, no solo las impuestas en Distrito Centro y Plaza Elíptica, sino de todas las multas que están en trámite por entrar en la zona de bajas emisiones. "Incumpliendo la sentencia que ha sido declarada nula ya por los tribunales y que es una sentencia firme y que se niega el alcalde a ejecutar", ha aseverado.

Vox da este paso, según ha indicado la edil, porque "lo que no puede ser" es que Almeida esté "incumpliendo la ley" y las "sentencias judiciales" de manera "sistemática".

"Que Almeida no piense que vamos a abandonar. No lo hemos hecho a pesar de todas las trabas y las zancadillas que ha puesto a Vox, incluso dando cobertura a quienes fueron expulsados del partido", ha afirmado Cabello.

En este sentido, solicitan que el Ayuntamiento aporte "una certificación completa y detallada" sobre el número de expedientes, multas pendientes, cantidades recaudadas, procedimientos que continúan en vía ejecutiva y los importes "cuya devolución pueda resultar legalmente procedente".

Vox solicita así que, si se acredita un incumplimiento, una demora, una resistencia o una ejecución meramente aparente de la sentencia, el tribunal adopte las medidas legalmente previstas y exija las responsabilidades correspondientes.

En este sentido, durante el último Pleno, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, había defendido que la sentencia anula las zonas bajas de emisiones del distrito Centro y de Plaza Elíptica, pero no todas las ZBE del término municipal y, por tanto, el Ayuntamiento iba a seguir con el procedimiento sancionador.