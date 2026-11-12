Vox pone 'deberes' a Ayuso para un ejecutivo en mayo, Más Madrid critica su "motosierra" y PSOE su Gobierno "depredador"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Ayuso comparece en el Pleno de la Asamblea para dar cuenta de la reestructuración de su Gobierno tr - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha puesto 'deberes' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para conformar un hipotético ejecutivo de coalición en mayo, Más Madrid ha criticado la "motosierra" de la mandataria madrileña y el PSOE ha tachado de "depredador" a su gobierno.

Así lo han planteado las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot; PSOE, Mar Espinar, y Vox, Isabel Pérez Moñino, en sus intervenciones durante la comparecencia de la presidenta a petición propia para explicar la remodelación de su Gobierno tras la salida del exconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Carlos Novillo y otros cargos en las listas del PP al Congreso.

Pérez Moñino ha afirmado que Ayuso "no quiere ver el elefante en la habitación" en Madrid, que es que tendrán que entenderse PP y Vox tras las elecciones autonómicas de mayo. Ha advertido de que lo tendrán que hacer pero "no para hacer lo mismo que Sánchez, pero a la madrileña".

En este punto, Moñino ha empezado a detallar los cambios que reclamará Vox en varias materias. En el caso de las políticas migratorias ha exigido "remigraciones" porque "Madrid no puede ser el hospital del mundo, ni el colegio del mundo, ni el metro del mundo, ni la inmobiliaria del mundo".

"¿Qué más tenemos que hacer? Pues derogar todas las normas ideológicas que nos ha colado la izquierda, las de la ideología de género. Esas que dicen que todos los hombres son malos", ha proseguido, para señalar a continuación las "leyes totalitarias, de memoria democrática, de fanatismo climático...".

También ha reclamado la desregulación y ha acusado al PP, que ha gobernado 30 años Madrid, de ser el culpable de la "hiperregulación" en la Comunidad de Madrid. Ha apuntado a la "grasa política" que percibe en el Ejecutivo autonómico, que ha cifrado en "20 millones de euros al año" sin contar con agencias, entes y organismos.

Por último, ha señalado a las instituciones que "fiscalizan y realizan el control de la legalidad" de los gobiernos y ha afeado a Ayuso que la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia estén "controlados por la Comunidad de Madrid".

MÁS MADRID PIDE "MOTOSIERRA" PARA "LOS DE ARRIBA"

Por su parte, Manuela Bergerot ha cargado contra el "programa de la motosierra" de Ayuso que pasa por "convertir Madrid en un laboratorio de desigualdad".

"Nosotros miramos a Lula y a las educadoras infantiles, a las profes de la Pública y a las inquilinas que han levantado a pulso esta huelga general contra la carencia de la vida, contra el rentismo por los salarios y por los servicios públicos", ha lanzado.

Ha contrapuesto a una Ayuso que "quiere "motosierra para los de abajo" con una Más Madrid que la quiere para "los de arriba". Ha insistido en que quiere "freír a impuestos a los ricos" para construir vivienda pública y redistribuir la riqueza.

PSOE VE UN "EJERCICIO DEPREDADOR"

Para Espinar la gestión de Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad es "un ejercicio depredador" porque está "quitando a Madrid" para "repartirlo entre los suyos".

"Su gestión solo está mejorando su vida y la de sus colegas, mientras que la de los madrileños va de mal en peor. Lleva siete años haciendo negocio con los derechos de todos. Es su obsesión convertir Madrid en un club privado", ha planteado.

En su intervención ha afirmado que la gestión de la presidenta "maltrata a los pacientes", pasa por tener "la Educación Pública abandonada" y ha situado a la vivienda como un "problemón" mayor que en el resto de lugares.

"¿Cómo no va a ir la gente a la huelga, señora Ayuso? Usted los llama basura y mafia, pero déjeme que le cuente lo que es basura y mafia. Mafia y basura es quien vive en aticazos pagados con dinero público, no quien no llega el sueldo para pagar alquiler", ha rematado.