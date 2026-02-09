Vox propone un homenaje a Julio Iglesias en las fiestas de La Melonera como respuesta al "intento de desprestigio"

Archivo - Julio Iglesias, cantante. - EUROPA PRESS/STARLITE - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox propondrá en el Pleno de Arganzuela de este martes un homenaje en las fiestas de La Melonera 2026 al cantante Julio Iglesias para transmitirle "reconocimiento y agradecimiento ante el intento de desprestigio y difamación producido en su contra".

La proposición se debatirá un mes después de que el Pleno de Cibeles confirmara que Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por, entre otras razones, no existir condena legal firme contra él. Fue Más Madrid, apoyado por el PSOE, quien planteó la retirada del reconocimiento ante las acusaciones de acoso por parte de exempledas, una iniciativa que no salió adelante con el 'no' de PP y Vox.

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, esgrimía que el artículo 7 del reglamento municipal indica sobre las causas de revocación de títulos honores y distinciones "la existencia de una condena penal firme, la aplicación de preceptos legales que así lo exijan o la realización acreditada de actos o manifestaciones contrarios a los motivos que justificaron su concesión o que de haber sido conocidos en el momento de su concesión".

"Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias supondría desnaturalizar el sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos institucionales a valoraciones ajenas a los principios que los rigen", espetaba, después de apostillar que "la jurisdicción española se ha declarado incompetente para juzgar los presuntos abusos".

Desde la izquierda se dejaba claro que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

El socialista Jorge Donaire incluso recordó que el Ayuntamiento "retiró la llave de la ciudad a Putin por actos incompatibles con los valores de Madrid y se corrigieron decisiones como el intento de nombrar embajador de Madrid a Tim Burton, sin vínculo con la ciudad, o su intención de conceder la Llave de la ciudad al Estado de Israel en pleno genocidio de Gaza".