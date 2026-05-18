Vox recurre la inadmisión iniciativas sobre "prioridad nacional" en la Asamblea de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Moñino, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado este lunes que su partido ha presentado diez recursos de reconsideración contra la decisión de la Mesa de la Asamblea de no tramitar iniciativas y preguntas dirigidas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, relacionadas con el principio de "prioridad nacional".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Moñino ha criticado que la Asamblea haya impedido debatir sobre una cuestión de la que, a su juicio, "hoy se habla en la calle, en las plazas, en las colas de los ambulatorios y a la salida de los colegios".

"De lo que hoy hablan los madrileños resulta que no quiere hablar la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado la dirigente de Vox, que ha acusado a Ayuso de "frivolizar" y "burlarse" de este concepto durante su última intervención en el Pleno de la Asamblea.

Moñino ha sostenido que los madrileños sufren "alquileres imposibles", "colapso absoluto de los servicios públicos", aumento de las listas de espera sanitarias e "inseguridad disparada", y ha vinculado esta situación a las políticas de ayudas públicas dirigidas a personas extranjeras.

En este sentido, ha reprochado a la presidenta regional que "destine recursos infinitos a quienes acaban de llegar" mientras está "dejando fuera a los españoles"; y ha cuestionado que ayudas a la maternidad y al alquiler beneficien, según ha dicho, "a quienes acaban de llegar".

Moñino ha asegurado que Vox seguirá defendiendo la "prioridad nacional" para situarla "en el eje de las políticas públicas" en la Comunidad de Madrid de cara a 2027, como ya ha ocurrido en Extremadura, Aragón, Castilla y León y este mismo domingo en Andalucía tras los comicios autonómicos.