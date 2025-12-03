Vox registra 900 enmiendas parciales a los Presupuestos con migración, Vivienda y Sanidad en el foco

Archivo - La diputada de VOX en la Asamblea de Madrid Ana María Cuartero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha registrado este miércoles 900 enmiendas parciales para los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 en las que han puesto el foco, entre otros, en migración, Vivienda y Sanidad

En declaraciones a Europa Press en los pasillos de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Presupuestos de la formación, Ana Cuartero, ha hecho un llamamiento a PP para que asuma en Madrid las líneas ideológicas de Vox que, a su parecer, ya ha integrado el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para lograr el apoyo de los de Santiago Abascal para su investidura.

"Cosas como la incompatibilidad del islam con nuestra cultura y una declaración firme de que el islam trae consigo cosas que no son compatibles con los derechos de las mujeres, con la protección de los niños y que, por tanto, forman un principio básico que se refleja en nuestras enmiendas", ha afirmado Cuartero, quien ha cifrado en 5.000 millones los euros que movilizarían.

Ha afirmado que las mismas reflejan "el principio de prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos" para que los españoles estén "siempre en el centro de todas las políticas". También reclaman la construcción de 10.000 viviendas más que arranquen en 2026, la construcción de dos hospitales de críticos y 31 centros de salud al tiempo que se recuperan 1.200 camas hospitalarias.

Además, reflejan en sus enmiendas que se alcance la gratuidad de la educación sostenida con fondos públicos --con los conciertos alcanzando la cantidad real-- y llegar a que no tenga coste en 2026 la Educación Infantil, la Formación Profesional y el Bachillerato.

Preguntada por si ha habido contactos con el PP, ha señalado que los 'populares' tienden a "desprestigiar" sus propuestas "incluso siendo socios de Gobierno". En cambio, ha reclamado al portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, que hable con Vox y también con su propio partido para ver "qué es lo que piensa", si lo que sostiene Pérez Llorca o que las propuestas de los de Abascal son ilegales en muchos casos, como han subrayado en Madrid.

Este jueves las Cuentas de 2026 llegarán al Pleno de la Asamblea de Madrid. Será en el debate a las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición que, previsiblemente, serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Como cada año este debate, además de económico, será enfocado como un debate fuertemente político en el que los distintos partidos marcarán posiciones en temas como la vivienda, las políticas sociales o la sanidad.