Vox reta a Almeida a cumplir "promesas" y construir 23.000 viviendas hasta 2027 para evitar "expulsión" de madrileños

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha retado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cumplir sus "promesas" electorales y construir 23.000 viviendas de aquí hasta 2027 para evitar "expulsión" de miles de madrileños que no pueden "trabajar ni vivir" en Madrid.

"A día de hoy tiene un compromiso con los madrileños de 27.000 viviendas municipales. En el mejor de los casos, a día de hoy, reconocido en comisión, usted y su equipo de Gobierno han construido y han finalizado 4.000 viviendas, es decir, no llega a un 15%. Por tanto, es evidente, no va a poder cumplir ese compromiso de 27.000 viviendas", ha expuesto Ortega en el Pleno de Cibeles.

Para el portavoz de Vox, jóvenes, familias y autónomos no tienen "posibilidad" de comprar o alquilar una vivienda en la capital y entran en el juego "de la especulación", del cual culpa directamente al regidor por su "nefasta" y "nula" política social de vivienda pública que cuenta con un presupuesto "mínimo".

Para Ortega, la solución no pasa por la "propaganda" ni la "demagogia", sino por "mayor oferta de suelo público y una importante rebaja fiscal" y la desburocratización de todo el proceso administrativo de construcción de viviendas.

Igualmente, por "garantizar" la seguridad jurídica para que todo aquel que tenga una vivienda esté dispuesto a ponerla en el mercado y "no se vea sorprendido por una ocupación" y dedicar un presupuesto a la construcción.

"Lo que no se puede de ninguna manera es utilizar la política de vivienda con mentiras electorales o con falta de voluntad política. Los madrileños necesitamos soluciones", ha lanzado Ortega.