Vox reta a PP y Cs a aprobar en los colegios de Madrid que alumnas menores no se les obligue a ir en velo a clase

Publicado 16/01/2020 12:15:21 CET

Monasterio dice que no habrá presupuestos con su apoyo si las cuentas no garantizan la libertad educativa y espera que no haya problema para aprobar el PIN parental

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha retado a PP y Cs a aprobar una normativa para que en los colegios de Madrid no se pueda obligar a niñas menores de 18 años a ir con velo a clase, para seguir con el gesto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a Arabia Saudí.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras acudir a un desayuno informativo organizado por Europa Press protagonizado precisamente por Ayuso, para indicar también que si PP y Cs defienden como dicen la libertad educativa, "no tendrán ningún problema" en aprobar también el PIN parental en Madrid.

"Ayuso y Aguado, que dicen que defienden la libertad de los padres, no tendrán ningún problema en aprobar esta medida que garantiza la libertad de los padres", ha desgranado la parlamentaria de Vox.

También ha señalado que no habrá presupuestos con apoyo de su grupo parlamentario si el proyecto de cuentas regionales para 2020 no garantiza la libertad educativa y otras cuestiones que exigirá Vox cuando se abra la negociación.

"Hasta que no se cumplan estas cosas, no habrá presupuestos, claro", ha espetado Monasterio para incidir, respecto al PIN parental, que Ayuso no debe tener problema en aprobar esta medida pues defiende la libertad.

En este punto, ha recordado que Ayuso y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ostentan sus cargos por los votantes de Vox y, por tanto, "si quieren sacar presupuestos tienen que contar necesariamente con sus votos".

Además, ha apuntado que le "encanta" el gesto de la presidenta regional de acudir a la pasada celebración de la Supercopa en Arabia Saudí sin velo y, en consecuencia, le propone que en todos los colegios de Madrid se apruebe que a las niñas menores de 18 años no se les obligue a ir a clase con velo.

"Yo creo que es una medida que podíamos proponer en Madrid a ver si PP y Ciudadanos se atreven a defender de verdad la igualdad de la mujer", ha retado Monasterio.

469618.1.260.149.20200116121521