Vox tacha de "poco precisas" las explicaciones del ático: "El 'y tú más' no cubre sus obligaciones de transparencia"

Archivo - La diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, Ana María Cuartero, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha tachado de "poco precisas y confusas" las explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid por la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones y ha advertido de que "el 'y tú más' no cubre sus obligaciones de transparencia".

Así lo ha trasladado la diputada de Vox Ana Cuartero en la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, sobre la compra del ático. En la misma ha negado que fuera para uso residencial y ha citado los inmuebles en los que viven ministro y que suman en superficie más de 4.600 metros cuadrados.

La diputada ha explicado que cuando un inmueble es adquirido por la Administración Pública "automáticamente debe ser afectado a la estructura orgánica que debe utilizarlo para el uso público que está previsto", cuestión que entiende que no se ha hecho.

"Lo que sigue investigando, lo que va a investigar y lo que nos va a traer muchísimos debates a esta Cámara va a ser precisamente la presunta operación especulativa realizada por la Comunidad de Madrid con este bien", ha planteado Ana Cuartero.

Al hilo, ha tachado de "jugada poco elegante y menos transparente" que no se hayan entregado los documentos de la compra-venta antes de la comparecencia y ha advertido de que la cuestión "no acaba hoy", sino que la polémica de la compra del ático "va para largo.

"Para lo que estamos aquí no es para escuchar y aplaudir discursos grandilocuentes que encima pretenden decirnos que se ha vendido el ático para ayudar a la reconstrucción después de los incendios. ¿Para usted cree que hay un solo español que se haya creído semejante patraña?", ha lanzado Cuartero quien ha tachado de "insulto a la inteligente" y "absoluta falta de respeto a los municipios que han sufrido los incendios" que la Comunidad haya dicho que se vendía para la reconstrucción .

Por último, ha advertido de que volverán a verse, ya con la documentación, y le ha recomendado a Miguel Ángel García Martín que acuda "de tan buen grado como ha venido hoy".