Vox tendrá candidaturas en todos los municipios de Madrid

Defiende su "discurso único" en España y subraya que serán los madrileños quienes determinen su fuerza para entrar en el Gobierno



MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado que su partido presentará candidaturas en todos los municipios de la Comunidad y celebrará durante la campaña actos con el líder nacional de la formación, Santiago Abascal.

Durante los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, la también candidata a presidir el Gobierno regional ha mostrado su confianza en lograr "un buen resultado" el próximo 28 de mayo, tras lo que ha reivindicado el "voto útil" a Vox para evitar "un nuevo Gobierno de Sánchez con los enemigos de España".

Monasterio ha defendido los "excelentes" candidatos que se han "comprometido con Vox" de cara a los comicios, los cuales "dejan sus empresas y trabajos" para "hacer un servicio a España".

La líder de Vox ha explicado que "en los próximos días" anunciará sus listas y ha agradecido el esfuerzo de su equipo para cerrar estas candidaturas y su "compromiso" para "servir a España con lealtad".

También ha confirmado que habrá actos con Abascal y, respecto a la coincidencia de la campaña madrileña con los comicios autonómicos en una docena de autonomías, ha reconocido que eso la hace "más emocionante", al hilo de cual ha remarcado el "discurso único" de Vox en toda España. "Desde Madrid hago política para España", ha recalcado Monasterio, quien confía en "recoger el trabajo silencioso" realizado durante "mucho tiempo" en los próximos comicios.

"RECORRER LOS BARRIOS"

Rocío Monasterio ha defendido que su campaña se centrará en "recorrer los barrios de Madrid", así como sus comercios, bares y fábricas, fuera del "ruido" de los medios y de las encuestas.

"Lo primero es escuchar y luego hablar, hemos escuchado y ahora damos soluciones", ha indicado la candidata a presidir la Comunidad, quien ha insistido que "en muchas autonomías el voto útil es el de Vox", el de aquellas personas que "no quieren de nuevo un gobierno socialista con los enemigos de España", frente a la "tentación" que pueda sufrir el PP de "pactar con el PSOE".

"La única forma de dar un mensaje de que no queremos socialismo es dar fuerza a Vox", ha remarcado la presidenta de Vox Madrid, quien ha reivindicado que el lema de su formación, 'Cuida lo tuyo', habla de "servicios públicos o infraestructuras".

"Estamos viendo una degradación en los barrios de Madrid sin centros de salud, sin dotaciones o conexiones", ha lamentado Monasterio, quien ha advertido de que eso "genera inseguridad".

Respecto a la confianza de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en obtener una mayoría absoluta que la permita gobernar sin el apoyo de Vox, Monasterio ha advertido de que el voto "no es propiedad de nadie", sino que "se gana con la confianza", algo que su partido va a buscar.

"VOX VA A TENER UN BUEN RESULTADO"

"No me atrevo a decir quién me va a votar, no lo sé, ojalá que muchos. No me atrevería a decir lo que ha dicho ella. Vox va a tener un buen resultado, pero ya veremos", ha señalado la candidata, quien ha deseado que así sea porque "es muy importante" para dar "un mensaje claro" de cara a las elecciones generales de final de año. "Muchos madrileños quieren una alternativa y ya no van a votar bipartidismo porque el mundo ha cambiado", ha subrayado.

Rocío Monasterio también ha afeado a Ayuso que hable "de Sánchez, de Doñana o de política exterior" mientras los madrileños tienen que "esperar un centro de salud que lleva seis años sin construirse" y están "hartos de que no se cierre la M-50". "A lo mejor es que no está pensando en la Comunidad de Madrid", ha ironizado la candidata, quien ha apostado por "hacer política para dar respuesta a los madrileños".

Respecto a una hipotética entrada de Vox en el Gobierno de la Comunidad y el peso que tendría en el mismo, Monasterio ha dejado claro que serán los votantes los que lo decidan "con la fuerza" que les den en las urnas, pero sí ha señalado la prioridad que supone para su partido cuestiones como "derogar la Ley Trans autonómica", contar con una "Administración presencial", facilitar el acceso a la vivienda, contar con infraestructuras o mejorar la sanidad y la educación.

"A mí me gustaría gobernar con todo mi equipo, para eso nos presentamos", ha explicado la candidata, quien sí se ha centrado en la cuestión de la educación para admitir que le "preocupa", puesto que "las políticas que traen ruina y miseria, falta de libertad y adoctrinamiento entran por la educación".

"Un día tus hijos te hablan de algo que no entiendes, ya no saben ni lo que son, obligan a colectivos a entrar a adoctrinar en los colegios. Me preocupa muchísimo", ha sentenciado Monasterio.