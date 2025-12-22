Vox ve las cuentas de Almeida un camino "al abismo" con "intervención, presión fiscal y gasto", "letal" para clase media

Archivo - La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello. - VOX - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox Arantxa Cabello ve el proyecto de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid para el año 2026 un camino "hacia el abismo" acelerado con la mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida. La formación señala que "detrás de los titulares triunfalistas" únicamente hay políticas económicas "diseñadas" por Bruselas "propias de la socialdemocracia globalista" con "más intervención, más presión fiscal y más dependencia del gasto público", que para la edil son "letales" para las clases medias.

"¿Qué tipo de ciudad están construyendo y, sobre todo, para quién, señor alcalde?", ha preguntado durante su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno de Cibeles, donde ha advertido que los presupuestos son financiados "bajo el saqueo fiscal" de familias que "muy pronto ya no podrán vivir en Madrid".

Un "afán recaudatorio" que para los de Javier Ortega Smith --que han presentado 270 enmiendas parciales y una a la totalidad-- el PP celebra "al más puro estilo Pedro Sánchez", con "grandes cifras de actividad económica y aumento de población", pero "sin querer entender en qué se basa realmente el espejismo del crecimiento económico y la transformación social que esconde".

"Madrid está cambiando su fisonomía a gran velocidad, empujada por las decisiones políticas concretas. Decisiones políticas en materia de inmigración, fiscalidad, vivienda y urbanismo que están alterando profundamente el equilibrio social, demográfico y económico de Madrid", ha alertado.

Esto, según ha apuntado la concejala, provoca "salarios estancados, vivienda disparada, presión fiscal creciente y servicios públicos cada vez más saturados y de peor calidad".

"El afán recaudatorio de su gobierno, señor Almeida, llena las arcas municipales mientras empobrece a Madrid expulsando a sus vecinos. Así vemos que Madrid se ha convertido en el laboratorio urbano de la Agenda 2030", ha lanzado Cabello al primer edil.

Vox ve así "menos libertad, más impuestos y más prohibiciones", al tiempo que la clase media "no puede acceder a la vivienda". "Sin vivienda no hay familias y sin familias no hay futuro", ha advertido.

"Para 2026, ¿de veras creen que con 174 millones presupuestados van a resolver el problema?. Por cierto, un problema que ustedes mismos han creado con sus decisiones políticas. Porque sí, todas las decisiones que han tomado solo podían tener un efecto, el encarecimiento de la vivienda", ha afirmado.

Del mismo modo, ha cargado contra el Gobierno Municipal por "destinar recursos a campañas, simbología y estructuras burocráticas que sirven para alimentar una agenda que promueve el enfrentamiento, minar las bases de la familia y de la dignidad de la persona".

Asimismo, ha criticado la "fiscalidad ideológica disfrazada de ecologismo" por las restricciones del Madrid 360 y las sanciones asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con las que, según ha apuntado Cabello, "prevén ingresar más de 300 millones de euros anuales".

"No estamos hablando de proteger el medioambiente, estamos hablando de recaudar más y más, de restringir la movilidad de la ciudad para que la disfruten quienes sí se la pueden permitir. Y de una ofensiva contra las libertades individuales que solo quedarán para aquellos tocados por la varita del nivel de renta diseñada en Bruselas y a la que obedecen PP, PSOE y más Madrid", ha expuesto la concejala de Vox.

"No podemos analizar estos presupuestos con los ojos de hace diez o quince años, hablando de tantos porcientos, de inversiones, de decrementos, incrementos, porque gracias a sus políticas, Madrid ya no es Madrid. El error es que nos han traído hasta aquí, sino que los profundiza. Consolida una deriva que erosiona nuestra identidad, nuestro modo de vida y las posibilidades de futuro de los hijos de generaciones de madrileños y españoles que han sostenido esta ciudad con su trabajo, sus impuestos y su identidad", ha concluido Cabello.