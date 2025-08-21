Vuelan en minutos las plazas ofertadas por la Comunidad para conocer mejor Carabanchel a través de paseos guiados

Archivo - Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 800 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid para conocer mejor Carabanchel, con la Finca Vista Alegre como punto de partida, han empezado a volar en minutos desde que la consejería habilitara las inscripciones online a través del portal web oficial regional.

Las rutas se celebrarán de septiembre a noviembre, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado sobre el programa 'Un barrio con vistas', que busca acercar a los ciudadanos las huellas materiales e inmateriales de este patrimonio cultural tan cercano y, en ocasiones, desconocido.

Es la segunda edición de una iniciativa que el año pasado atrajo a 1.600 personas interesadas en descubrir la historia del distrito. Las dos rutas propuestas parten de la Finca Vista Alegre, uno de los ejemplos más destacados de quinta de recreo en la España del siglo XIX, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico.

La visita ' Vista Alegre. De pueblos y barrios, palacios y fábricas' explora las transformaciones que vivieron los Carabancheles desde que Madrid se convirtió en capital y cómo los habitantes de los dos pequeños núcleos rurales convivieron con las élites urbanas que comenzaron a levantar en la zona sus palacetes y quintas de recreo.

A la vez, el auge de la actividad industrial en el siglo XIX supuso importantes cambios socioeconómicos y urbanos, especialmente tras la incorporación como distrito de Madrid en el siglo XX.

Por su parte, 'Vista Alegre y Carabanchel: huellas de historia y arquitectura' pone el foco en la singularidad arquitectónica del distrito, desde las construcciones palaciegas de la aristocracia del siglo XIX hasta las viviendas de la clase trabajadora del siglo XX.