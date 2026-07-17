Xanadú amplía su oferta comercial con nuevos comercios de moda, restauración, ocio y tecnología

COMUNICADO: Xanadú amplía su oferta con nuevas marcas de moda, restauración, ocio y tecnología - XANADÚ

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Xanadú de Arroyomolinos ha ampliado su oferta comercial con la incorporación durante el segundo trimestre del año de nuevos comercios de moda, restauración, ocio y tecnología.

Así, el complejo ha dado la bienvenida a Xiaomi, un espacio moderno para descubrir las últimas novedades en tecnología, smartphones de última generación y dispositivos inteligentes. La tienda está además diseñada para ofrecer una experiencia completa, donde poder probar novedades, recibir asesoramiento personalizado y conocer de primera mano uno de los ecosistemas tecnológicos más innovadores del mercado.

La oferta en moda se amplía aún más con la llegada de Silbon, una firma española que ofrece prendas pensadas para aquellos hombres que buscan vestir con personalidad sin renunciar a la comodidad.

Asimismo, la popular marca de lencería y baño Ysabel Mora ha abierto en Xanadú su primer establecimiento fuera de la Comunidad Valenciana. Lo hace con una propuesta que combina comodidad, diseño actual y una atención especial a la calidad de tejidos y acabados.

Otra de las últimas incorporaciones ha sido OVS, la marca italiana de moda para hombre, mujer y niño, y cuya propuesta se basa en un estilo contemporáneo y esencial, diseñado para quienes buscan las últimas tendencias con una excelente relación calidad-precio.

Por último, los amantes de las sneakers podrán disfrutar de Courir, un espacio dedicado al universo streetwear donde contarán con una cuidada selección de zapatillas de tendencia, moda urbana y accesorios con un enfoque actual y dinámico.

OCIO Y RESTAURACIÓN

Además, la zona de 'ágora' de Xanadú ha seguido ampliando su oferta en restauración y ocio con Cotti Coffee, la tercera cadena de cafeterías a nivel mundial que abre un nuevo establecimiento para servir un amplio surtido de bebidas a precios asequibles, y Odreams, una marca internacional de origen belga con una propuesta que combina doughnuts artesanales, bubble tea, milkshakes y bagels en un entorno "moderno, visual y pensado para disfrutar".

Por su parte, Hype Burger, la cadena especializada en hamburguesas, llega también al complejo comercial para ofrecer hamburguesas sin aditivos y sin retoques. Bajo el lema 'Don't believe the hype', este establecimiento se basa en la frescura y calidad de la materia prima y los procesos artesanales con un estilo urbano y desenfadado.

En su apuesta por reforzar y ofrecer experiencias de ocio familiar de calidad, Xanadú ha dado también la bienvenida a Pirate Golf, el nuevo minigolf temático ambientado en el universo de los corsarios.

Según explica Xanadú, se trata de un espacio de ocio inmersivo que combina la destreza del golf con una ambientación "cuidada al detalle" para disfrutar de un recorrido lleno de obstáculos y aventuras.

Esta propuesta se une al resto de experiencias de ocio ya presentes en el centro como Snozone, Atlantis Aquarium, Cinesa Luxe, Bolera Ilusiona y SkyFall, un simulador de vuelo inmersivo incorporado recientemente.

MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Junto a todo ello, taambién ha destacado la reapertura de Friking, la tienda de camisetas, sudaderas y calcetines con diseños originales, y de las tiendas especializadas en calzado Bosanova y Merkal, que han abierto de nuevo sus puertas tras un proceso de reforma de sus locales.

Gracias a estos últimos movimientos entre nuevas aperturas y espacios reformados, Xanadú ha sumado en total más de 2.829 metros cuadrados de nueva superficie alquilada y 2.195.500 euros de inversión total.