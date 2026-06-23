Xanadú, finalista de los Solal Awards 2026 en las categorías de Tactical Activation y Social Media

Entrada de Xanadú. - XANADÚ

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Xanadú, gestionado por CBRE, ha sido seleccionado como finalista para la próxima edición de los Solal Awards 2026 en las categorías de 'Tactical Activation' y 'Social Media'.

Según recoge Xanadú en un comunicado, se trata de uno de los principales reconocimientos en marketing de centros comerciales que reúne cada año a "lo más destacado del sector retail y ocio en Europa".

Un jurado compuesto por 20 expertos del sector ha sido el encargado de evaluar las candidaturas presentadas para esta convocatoria que premia la innovación, el impacto social, la creatividad y las estrategias comerciales "más brillantes" en 11 categorías.

La edición de este año ha contado con una alta participación de 15 países, 58 empresas y 135 proyectos nominados. En la categoría de 'Tactical Activation', Xanadú competirá por su campaña 'VIPs are on the Streets', una iniciativa que nació con el objetivo de reforzar la visibilidad y relevancia de la marca en el centro de la ciudad, trasladando su propuesta diferencial --basada en la comodidad, la atención personalizada y los beneficios VIP-- a un entorno urbano.

La segunda de las categorías en las que Xanadú es finalista es en la de 'Social Media' por su proyecto 'UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators', una acción pionera de creación de contenido a través de microinfluencers locales con la que logró multiplicar por 30 su alcance orgánico, "reforzando su conexión con la comunidad local y audiencias del centro".

Precisamente por esta misma campaña, Xanadú fue galardonado con un Silver Award en los ICSC Global Awards, otro reconocimiento internacional en el ámbito del marketing y el retail, y cuya entrega de premios tuvo lugar durante el pasado mes de mayo en la ciudad de Las Vegas.

Con estas acciones que combinaron interacción real, amplificación en redes sociales y fuerte conexión emocional con el público, Xanadú "se ha posicionado como un referente en moda, ocio y experiencias". La gala de entrega de los Solal Awards tendrá lugar el 13 de octubre en Budapest en el marco de una conferencia internacional que reunirá a los principales profesionales del sector en Europa.