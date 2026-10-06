Xanadú se renueva con siete nuevas tiendas y más de 9 millones de euros de inversión

Xanadú suma siete nuevas aperturas a su mix comercial durante el tercer trimestre del año - XANADÚ

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Xanadú ha incorporado siete nuevas tiendas durante el tercer trimestre del año, una renovación de su oferta que ha supuesto más de 9,4 millones de euros de inversión y 5.490 metros cuadrados de nueva superficie alquilada.

Las nuevas aperturas amplían la oferta en ámbitos como la moda, el hogar, la decoración, el bricolaje y los servicios tecnológicos, ha destacado el complejo madrileño en un comunicado.

Entre las nuevas tiendas se encuentra El Ganso, firma española de moda, mientras que Tendam ha elegido Xanadú para estrenar nuevos espacios propios para Slowlove y OOTO, sus marcas de moda femenina y masculina, respectivamente.

También se ha instalado Lefties, con una oferta dirigida a público femenino, masculino e infantil que incluye moda, calzado y complementos. En el ámbito del hogar se ha incorporado Tramas Home, especializada en textiles y productos para distintas estancias de la vivienda.

La oferta se completa con iServices, especializada en tecnología, accesorios y gadgets, y Mr. DIY, que cuenta con un catálogo de más de 18.000 productos distribuidos en categorías como bricolaje, hogar, electricidad, decoración, motor, juguetes, tecnología, belleza, papelería y deportes.

A estas incorporaciones se suma la reapertura de Bershka después de la ampliación y renovación de sus instalaciones para adaptarlas a la nueva imagen de la marca del grupo Inditex. El espacio incorpora una nueva decoración, pantallas LED y cajas de autocobro.

"La incorporación de estas nuevas marcas refleja la confianza de los operadores en Xanadú y nuestra apuesta continua por ofrecer una propuesta comercial cada vez más completa, actual y alineada con las necesidades de nuestros visitantes. Seguimos trabajando para consolidarnos como un destino de referencia donde compras, ocio y experiencias conviven en un mismo espacio", ha afirmado el gerente de Xanadú, Alexis Martín.