Zarzalejo convoca a los sindicatos educativos el martes para abrir la negociación de la carrera profesional horizontal

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha convocado a los sindicatos educativos a una reunión de la Mesa Sectorial para abrir la negociación de la carrera profesional horizontal docente.

De esta forma, responsables del departamento dirigido por Mercedes Zarzalejo se sentarán con representantes de los sindicatos ANPE, CSIF, CC.OO. y UGT para abrir el proceso de negociación, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Debate del Estado de la Región la implantación de la carrera profesional horizontal docente con el objetivo de "reconocer social y económicamente la dedicación y el compromiso" de sus maestros y profesores.

La carrera profesional horizontal establecerá seis grados que se irán superando a medida que el docente acumule méritos y años de servicio. Cada uno de ellos supondrá un incremento progresivo del reconocimiento profesional y económico, en el que se valorará su formación, su participación en proyectos, la labor realizada en las aulas, la innovación educativa que aporte o la asunción de responsabilidades en su centro.

En su grado más alto supondrá hasta 350 euros más al mes en su salario, independientemente de otros complementos o productividades ya establecidos. Desde el Gobierno regional han subrayado que el objetivo de esta medida es retener el talento y la experiencia en el sistema educativo madrileño, además de incentivar la implicación de los profesionales más allá de su trabajo diario en las aulas.