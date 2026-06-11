Zarzalejo critica que se conviertan en una "polémica nacional mezquina" las palabras de De Paco sobre el calor en aulas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha criticado este jueves que la izquierda haya convertido en una "polémica nacional de lo más frívola y mezquina" las palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sobre el calor en las aulas.

Tras las críticas a las palabras de consejero, que dijo que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración" en las aulas, la consejera de Educación ha reprochado en la Asamblea de Madrid que "los socialistas y comunistas vivan instalados en una campaña política de destrucción de adversario".

Así, les ha criticado que sacaran "una frase de contexto" del consejero, "retorciéndola y convirtiéndola en polémica nacional", pero ya no recuerdan el ejercicio de "quitarse la corbata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o los "200 millones que prometió Pilar Alegría con su megaplan para salvar los coles".

Además, se ha preguntado si es que "en Ceuta no hace calor" porque no han promovido en esta ciudad autonómica "ni una sola actuación" en los centros para luchar contra las altas temperaturas. Es por ello que ha reprochado a la izquierda que "manipule" y que utilice "políticamente a los niños" mientras el Gobierno madrileño "invierte más de 80 millones para acondicionar el 72% de los centros públicos".

"No nos engañen ni a la ministra, ni al PSOE, ni a Más Madrid les preocupa en absoluto ni el calor ni la climatización de los centros (...) Quieren salvar a un Gobierno corrupto", ha lanzado.

Por otro lado, la consejera ha afirmado que cada vez que escucha hablar a la ministra de Educación, Milagros Tolón, resulta "muy difícil distinguir entre la propaganda y la realidad" de lo que representa, convocando una Conferencia Sectorial que "debería haber servido para hablar de problemas importantes" pero que fue un ejercicio de "soberbia y desprecio institucional".