Concentración de familias en apoyo a la huelga educativa - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha criticado este jueves la "invasión" de las Direcciones de Área Territorial (DAT) por profesores en huelga, mientras que la izquierda alienta "una huelga irresponsable".

Lo ha trasladado así en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, después de que profesorado en huelga de la educación pública madrileña haya accedido a las direcciones de la Consejería de Educación para reclamar a sus responsables que firmen un compromiso para reunirse.

En respuesta a la diputada María Pastor, la consejera ha criticado que lleven meses "prometido todo lo que piden" a sindicatos, mareas y plataformas pero en el programa de Frente Amplio no haya "ni rastro de esas reivindicaciones", pese a ir de 'número seis' en esta candidatura.

"Qué decepción cuando los sindicatos, las mareas, las plataformas vean que se han reído en su cara. Está claro que a ustedes la educación solo les interesa para salir a las calles", ha lanzado la consejera.

Sobre la huelga, ha vuelto a incidir en que ya se han perdido "más de 413.000 horas de clase", aunque se ha hecho "de manera desigual" porque hay centros donde el impacto es "prácticamente nulo", si bien en otros "se acumula".

En concreto, ha puesto en foco en los alumnos de 2º de Bachillerato porque tienen "un curso mucho más curso y que completar el temario" para presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Además, ha indicado que este mismo jueves se va a remitir una instrucción a todos los centros "para que hagan un diagnóstico de su situación real" de cara a saber qué materias, horas o conocimientos no se han impartido "para poder adaptar las programaciones y también van ofrecer materiales didácticos para que los alumnos puedan prepararse sus pruebas".

También, se va a incidir en "garantizar la neutralidad" de los centros educativos para que tengan unas reglas "claras y concisas" porque los menores tienen que "quedarse fuera de cualquier campaña política y sindical".

"Una clase no es un mitin, una tutoría no es un espacio de propaganda y ningún alumno debe ser coaccionado o incitado para participar en protestas", ha justificado.

De su lado, Pastor ha reivindicado que ejercer el derecho a huelga "no es delito", ni tampoco acudir a actos o protestas de manera pacífica. "Métanselo en la cabeza. Usted estas cinco semanas ha hecho de todo menos ser la consejera de todos los madrileños y para resolver este conflicto", ha lanzado.

Por ello, la ha pedido que "negocie o dimita" porque la educación madrileña necesita "más recursos", por ello ha defendido que haya "una huelga histórica en las calles de Madrid". "Pero ustedes prefieren que el dinero que tiene que ir a las aulas madrileñas se quede en los bolsillos de sus amigos", ha lamentado.