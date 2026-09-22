Zulema Herrero, cofundadora de Pinaroca, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

Archivo - Zulema Herrero y Álvaro Magdaleno, fundadores de Pinaroca. - PINAROCA - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en esta ocasión en el emprendimiento sostenible a través de un negocio con compromiso medioambiental.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Zulema Herrero, miembro fundador de Pinaroca, una granja de producción extensiva de huevos de oca en el municipio segoviano de Navas de la Asunción que ya se sirve en los mejores restaurantes de Segovia y Madrid.

En la sección de noticias de este episodio nos hacemos eco del debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial para limitar los peligros que entraña y la defensa del presidente del Gobierno de una regulación como la que impulsa España para abrir nuevos centros de datos. Igualmente, mencionamos los 80 millones de euros que el Gobierno de España va a destinar a la financiación de 456 pymes innovadoras y startups; y el objetivo que se ha fijado la Junta en la nueva legislatura: crear 500 startups digitales y que el 75% de las empresas andaluzas incorporen la Inteligencia Artificial.

El episodio concluye con una cita sobre el emprendimiento sostenible, en esta ocasión de la diseñadora y empresaria mexicana Sara Galindo. Dice así: "No se trata sólo de construir marcas, sino de construir un legado. Comprométete auténticamente con una causa, con el bienestar social y ambiental, porque cuando las empresas tienen un propósito más allá de lo comercial, las conexiones con los clientes se vuelven más profundas y significativas".

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.