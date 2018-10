Seat despliega las novedades de su familia de todocaminos en el Salón de París

Publicado 04/10/2018 17:15:03 CET

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística española Seat despliega desde este jueves todas las novedades de su familia de todocaminos, que engloba las marcas Arona, Ateca y Tarraco, en el 120 Salón Internacional del Automóvil de París, que hasta el 14 de octubre reunirá a más de 50 primicias pero con la ausencia de marcas como Volkswagen, Volvo, Nissan y Fiat, entre otras.

Durante el salón, Seat estrenará dos 'pop-up stores' en Saint-Lazare y Le BHV Marais para dar a conocer las marcas Arona y Ateca, mientras que en su expositor explorará todas las posibilidades del Tarraco, el último modelo de la ofensiva SUV, ha informado este jueves en un comunicado.

Bajo el lema 'Why not now?' ('¿Por qué no ahora?'), los asistentes podrán conocer el coche a través de una experiencia interactiva en el expositor de la compañía, que también contará con pantallas para que los visitantes puedan configurar a su gusto otros modelos.

La firma española también presentará el Arona TGI, el primer vehículo de la familia SUV equipado con un sistema de propulsión de gas natural comprimido (GNC), y que se podrá probar en el Green Test Center de la plaza de la Concordia de la capital francesa junto al León y el Ibiza propulsados con GNC.

El presidente de Seat, Luca de Meo, considera que París es el escenario "perfecto" para presentar al público las últimas propuestas de la compañía, como el Tarraco y el Arona TGI.