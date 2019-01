FCA Bank ofrecerá servicios de financiación a los clientes de Harley-Davidson en España y en Polonia

Publicado 26/12/2018 12:13:30 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fiat Chrysler Automobiles Bank España (FCA) ha anunciado un nuevo acuerdo de colaboración por el que ofrecerá servicios de financiación a los clientes de Harley-Davidson en España y en Polonia a partir del próximo mes de enero y desde abril de 2019, respectivamente.

"Estamos muy satisfechos de haber sido seleccionados como proveedores de servicios financieros para Harley-Davidson Financial Services en España y Polonia. Es otro éxito en nuestra experiencia como financiera de marca, ofreciendo servicios financieros y de movilidad para nuevos socios estratégicos", señaló el consejero delegado de FCA Bank, Giacomo Carelli.

Harley-Davidson Financial Services es la financiera de la marca estadounidense de motocicletas que, según explicó Carelli, permitirá a FCA Bank continuar desarrollando su 'know how', ahora también en el sector de las motocicletas, lo que representa una "nueva oportunidad de crecimiento".

FCA Bank España es un banco dedicado a la financiación, que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad y los servicios de la empresa del grupo Leasys S.p.A.

FCA Bank España es una 'joint venture' entre FCA Italia, compañía multinacional de vehículos fabricados por Fiat Chrysler Automóviles, y Crédit Agricole Consumer Finance, filial del grupo Credit Agricole S.A., expertos en crédito al consumo. La compañía ofrece servicios financieros como soporte de ventas para distintas marcas en Italia y el resto de Europa.