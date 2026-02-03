Plan Auto+ 2026: Calcula cómo conseguir la ayuda máxima en la compra de un coche eléctrico

Archivo - Un coche enchufado en un punto de carga, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España)- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Gobierno de España ha presentado las bases del nuevo Plan Auto+, un programa de ayudas que ofrecerá hasta 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, tanto nuevos como de ocasión, siempre que cumplan determinados requisitos de precio, tecnología y fabricación en Europa.

Las ayudas tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para vehículos nuevos y se aplicarán también a modelos de ocasión vendidos por concesionarios o puntos de venta oficiales, siempre que su fecha de matriculación sea posterior al 1 de enero de 2025.

Además, el Ejecutivo concederá hasta el 25% adicional de la ayuda a los vehículos que hayan sido fabricados en Europa o en España, incentivando así el consumo de modelos producidos en la Unión Europea frente a la creciente oferta de marcas chinas. Además, obligará a los puntos de venta a ofrecer un descuento de al menos 1.000 euros sobre el precio de venta.

¿CUÁNTO DINERO RECIBO SI ME COMPRO UN COCHE ELÉCTRICO?

Para recibir la cuantía total por la compra de un turismo eléctrico es necesario que sea 100%, tener un precio inferior a los 35.000 euros y que su ensamble y batería hayan sido fabricados en Europa. Así, un conductor español percibirá 4.500 euros.

En el caso de ser un turismo eléctrico con precio entre 35.000 y 45.000 euros aunque fabricado en Europa (montaje y baterías), la dotación será de 4.050 euros. Si las baterías fuesen de origen no europeo, la ayuda se vería descontada en 450 euros.

A su vez, los conductores españoles percibirán 3.375 euros siempre que su coche eléctrico tenga un precio inferior a 35.000 euros, pese a que haya sido configurado fuera de Europa. Igualmente, recibirán 2.925 euros si decidiesen comprar en 2026 un coche eléctrico con precio entre 35.000 y 45.000, pero de origen distinto a Europa.

¿Y CON LA COMPRA DE UN HÍBRIDO ENCHUFABLE?

En el caso de que el modelo a adquirir sea híbrido enchufable (PHEV) o de autonomía extendida (REEV), el comprador recibirá un 25% menos de la ayuda máxima en comparación con un coche eléctrico.

La subvención máxima a percibir por este tipo de modelos son 3.375 euros siempre que cumpla las otras dos condiciones: precio inferior a 35.000 euros y fabricado en suelo europeo.

En caso de ser europeo, pero su valor se coloque en el rango de los 35.000 y 45.000 euros, la ayuda sería de 2.925 euros. En ambos casos, tanto el montaje como la batería deben ser fabricados en la UE, si no implicará 450 euros menos.

La cuantía varía a los 2.250 euros si este modelo PHEV tiene precio inferior a 35.000 euros, pero su procedencia es fuera de Europa o España. Por el contrario, si su coste se sitúa entre 35.000-45.000 euros y se ha fabricado fuera de la Unión Europea, recibirán 1.800 euros.