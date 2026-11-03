¿Cómo elegir un seguro a terceros barato sin perder cobertura?

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seguros El Corte Inglés ha publicado una serie de recomendaciones para contratar un seguro de coche a terceros a un precio ajustado sin renunciar a las coberturas esenciales. La agencia de seguros vinculada advierte de que, ante la renovación de las pólizas, muchos conductores optan por eliminar garantías para reducir la prima, una decisión que puede suponer un coste mayor si se produce un siniestro, y aconseja comparar siempre ofertas con las mismas coberturas.

El seguro a terceros sigue siendo la modalidad habitual para vehículos con varios años de antigüedad. Según la compañía, su atractivo es el precio, pero no todas las pólizas que se comercializan bajo esta denominación ofrecen la misma protección.

¿QUÉ CUBRE UN SEGURO A TERCEROS?

La base de cualquier seguro a terceros es la responsabilidad civil obligatoria, exigida a todo vehículo a motor con estacionamiento habitual en España por el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Esta garantía cubre los daños personales causados a otras personas hasta 70 millones de euros por siniestro y los daños materiales hasta 15 millones de euros.

La mayoría de las pólizas incorporan además la responsabilidad civil voluntaria, que amplía la protección por encima de esos límites o en situaciones que el obligatorio no contempla. Seguros El Corte Inglés señala también la importancia de la defensa jurídica y la reclamación de daños, que permiten al asegurado contar con asistencia legal y reclamar al responsable cuando el accidente no ha sido culpa suya.

La agencia de seguros vinculada recuerda que circular sin el seguro obligatorio está sancionado y que los agentes pueden comprobar en el momento si un vehículo está asegurado a través del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). Cuando un vehículo sin seguro causa un accidente, el Consorcio de Compensación de Seguros indemniza a las víctimas y reclama después al responsable.

DIFERENCIAS ENTRE TERCEROS BÁSICOS Y TERCEROS AMPLIADO

El terceros básico se limita a las coberturas anteriores, junto con la asistencia en carretera en muchos casos. El terceros ampliado añade, de forma habitual en el mercado, la rotura de lunas, el robo y el incendio, y en algunas pólizas los daños por fenómenos atmosféricos. Según la agencia de seguros vinculada, la versión ampliada compensa en vehículos que duermen en la calle, que circulan con frecuencia por carretera o que se encuentran en zonas con mayor índice de robos.

COBERTURAS QUE NO CONVIENE SACRIFICAR PARA PAGAR MENOS

Identificamos cuatro garantías cuya eliminación supone un ahorro reducido frente al riesgo que se asume. La primera es la asistencia en carretera desde el kilómetro 0, ya que algunas pólizas solo la activan a partir de cierta distancia del domicilio y una avería en la puerta de casa queda entonces sin cubrir. La segunda es la defensa jurídica, clave en accidentes con culpa discutida.

La tercera es la cobertura de lunas para quienes circulan a menudo por autovía, donde los impactos de gravilla son frecuentes. La cuarta no es una cobertura, sino una condición: que todos los conductores habituales figuren correctamente en la póliza.

¿CÓMO ABARATAR UN SEGURO A TERCEROS SIN QUEDARSE DESPROTEGIDO?

Seguros El Corte Inglés propone ajustar la póliza a la realidad del vehículo en lugar de recortar coberturas. Entre las medidas que cita están revisar los conductores incluidos, pagar la prima en un solo recibo anual, ya que el fraccionamiento suele llevar recargo, y declarar con exactitud el kilometraje y el lugar de aparcamiento. La agencia de seguros vinculada recuerda que los datos inexactos pueden reducir la indemnización.

El momento para revisar la póliza es antes de la renovación. La Ley de Contrato de Seguro establece que el tomador debe comunicar su intención de no renovar con al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento, por lo que la agencia de seguros vinculada aconseja pedir presupuestos con margen. También recomienda solicitar el certificado de siniestralidad a la aseguradora actual, ya que un historial sin partes es uno de los factores con más peso en el precio.

¿PARA QUÉ COCHES Y CONDUCTORES TIENE SENTIDO?

El seguro a terceros encaja en coches con varios años de antigüedad, en vehículos con un valor venal bajo, en los que una reparación importante podría superar lo que vale el propio coche, y en segundos vehículos de uso ocasional. No resulta la opción más adecuada para coches nuevos o financiados, en los que la entidad financiera suele exigir un todo riesgo, ni para vehículos de alto valor en manos de conductores con poca experiencia.

El valor venal es el precio de mercado del vehículo justo antes del siniestro y, a partir del quinto año, suele quedar muy por debajo del de compra. Cuando la diferencia anual entre un todo riesgo y un terceros ampliado representa una parte relevante de ese valor, el cambio de modalidad gana sentido.

ALGUNAS CLAVES A TENER EN CUENTA

1. ¿El seguro a terceros cubre los daños del propio coche?

No. Cubre los daños causados a otros. El terceros ampliado incluye lunas, robo o incendio, pero los daños propios por accidente solo los cubre un todo riesgo.

2. ¿Qué diferencia hay entre seguro a terceros y responsabilidad civil?

La responsabilidad civil obligatoria es el mínimo legal. El seguro a terceros la incluye y suele añadir responsabilidad civil voluntaria, defensa jurídica y asistencia.

3. ¿Se pueden añadir coberturas sueltas a un seguro a terceros?

Sí, en muchas pólizas. Es habitual contratar aparte lunas, accidentes del conductor o vehículo de sustitución, según la oferta de cada aseguradora.

4. ¿A partir de qué antigüedad compensa pasar de todo riesgo a terceros?

Depende del valor del coche. Como referencia, el cambio se plantea entre los siete y los diez años, o cuando la prima del todo riesgo pesa demasiado frente al valor venal.

5. ¿Qué ocurre si el conductor asegurado tiene la culpa del accidente?

La aseguradora indemniza a los perjudicados. Los daños del vehículo propio y las lesiones del conductor quedan fuera, salvo que se hayan contratado coberturas adicionales.

(Información remitida por la empresa firmante)