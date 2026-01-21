El renting cierra 2025 con un crecimiento sólido y consolida su papel en la movilidad empresarial - REVEL

El renting de vehículos se ha afianzado en 2025 como uno de los grandes motores de la movilidad en España.

El renting de coches en España ha vuelto a demostrar en 2025 su fortaleza estructural, consolidándose como una de las fórmulas de movilidad más relevantes dentro del canal empresa. Según los datos de diciembre de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el sector cerró el ejercicio con una inversión total de 8.178 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,35% respecto a 2024, en un contexto de progresiva recuperación del mercado automovilístico.

A pesar de que las matriculaciones de automóviles de renting registraron en diciembre un ligero descenso interanual del 0,63%, el balance anual refleja una evolución positiva y estable. De hecho, el renting representó el 52,79% de las matriculaciones del canal empresa en el último mes del año, una cifra que confirma el peso del modelo entre compañías, autónomos y grandes flotas.

Uno de los indicadores más relevantes del cierre de 2025 ha sido el comportamiento de los vehículos comerciales, cuyas matriculaciones crecieron un 6,1% interanual. Este dato pone de relieve la creciente demanda de soluciones flexibles en sectores como la logística, el reparto urbano o los servicios profesionales, donde el control de costes, la renovación del parque y la eficiencia operativa resultan determinantes.

Desde la patronal del sector, el mensaje es claro. Tal y como señala José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, Un mes más, el renting ha demostrado su fortaleza y su papel decisivo en la movilidad de nuestro país. 2025 está siendo un año de consolidación y, a falta de dos meses para cerrar el año, parece que se alcanzará el objetivo de las 350.000 unidades matriculadas y los casi 8.000 millones de inversión en compra de vehículos, unas cifras que manifiestan la importancia del renting como catalizador de la nueva movilidad.

RAZONES PARA HACERSE UN RENTING

Más allá de los datos macroeconómicos, el crecimiento del renting responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo. Empresas y particulares priorizan cada vez más el uso frente a la propiedad, buscando fórmulas que aporten previsibilidad financiera y reduzcan la carga administrativa.

En este contexto, el renting para particulares continúa ganando protagonismo, impulsado por opciones como el renting sin entrada y por una oferta cada vez más digitalizada. Las opiniones del renting destacan habitualmente la comodidad y la transparencia del modelo, factores clave para quienes buscan el mejor renting para particulares sin asumir riesgos ni imprevistos.

Entre las principales ventajas que explican esta tendencia destacan:

- Cuota mensual fija, sin sorpresas.

- Renting para particulares sin entrada, eliminando grandes desembolsos iniciales.

- Servicios incluidos: seguro, mantenimiento, asistencia e impuestos.

- Renovación periódica del vehículo, siempre con modelos actualizados.

- Menos trámites y gestiones, especialmente valorado en entornos urbanos.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla concentran buena parte de esta demanda, en un escenario marcado por zonas de bajas emisiones y nuevas restricciones a la circulación.

CÓMO FUNCIONA EL RENTING Y SU EVOLUCIÓN DIGITAL

El funcionamiento del renting es sencillo: el usuario elige el vehículo, define la duración del contrato y el kilometraje, firma y paga una cuota mensual que incluye todos los servicios, disfrutando del coche durante el periodo acordado sin preocuparse por gastos adicionales.

En este ámbito destaca REVEL, considerada una de las referencias del renting de coches para particulares en España, gracias a un modelo 100% online, sin entrada y con todo incluido. Su propuesta responde a la demanda de simplicidad, rapidez y transparencia por parte del cliente final.

Según José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL, "el renting para particulares está en pleno crecimiento. Cada vez más personas buscan contratar online, evitar trámites innecesarios y disponer de todos los servicios incluidos en una sola cuota, algo que define el nuevo estándar a la hora de tener un coche nuevo".

Con una inversión al alza, con una cuota mayoritariamente del canal empresa y un avance sostenido entre particulares, el renting cierra 2025 como uno de los pilares del mercado del automóvil en España, consolidándose como una solución clave para la movilidad del presente y del futuro.

