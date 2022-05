El 10% de los ingresos de Renault en 2025 procederá de su nueva marca Mobilize y el 20% en 2030

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Mobilize, la nueva marca de servicios y tecnología del grupo automovilístico Renault, representará un 10% de la cifra de negocio para todo el grupo para el año 2025, una cuota que para 2030 ascenderá al 20%.

El consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo, en la presentación de la marca este martes ha señalado que Mobilize se convertirá en el "pivote" para la transformación del consorcio del rombo.

Asimismo, en Renault prevén un crecimiento del 70% del número de servicios financieros vendidos a sus clientes, hasta alcanzar 8 millones en 2030. También tienen previsto que se duplique, de aquí a 2025, la flota de vehículos financiados por Mobilize Financial Services en leasing operativo, y un objetivo de un millón de vehículos en 2030, un 70% de ellos eléctrico.

Otro de los objetivos es que se alcancen los 150.000 y 200.000 vehículos, un 80% de ellos eléctricos, utilizados por los operadores de movilidad para 2030. Además, Renault prevé que los puntos de recarga instalados asciendan 165.000 en 2030, frente a los 22.000 en 2021.

De Meo ha señalado que Mobilize es "una nueva marca que nace de la reorganización de los activos del grupo". Así, esta firma ofrece un modelo más orientado al VaaS (Vehicle-as-a-Service), con una completa oferta que se basa en un ecosistema de software integrado.

El ecosistema de software se apoyará en los componentes tecnológicos ya operativos de las filiales de Mobilize, con más de 600 desarrolladores que le permitirán lanzar una primera versión de 'Software Defined Vehicle' a partir de 2023.

CAMBIO DE NOMBRE EN SU DIVISIÓN FINANCIERA

Por otro lado, gracias a RCI Bank and Services, Mobilize propone servicios de financiación, seguros y pago. Para fortalecer los vínculos entre las dos entidades, RCI Bank and Services cambia de nombre y se convierte en Mobilize Financial Services.

Asimismo, la nueva firma propone una oferta completa de servicios relacionados con la energía y la recarga. Estos servicios incluyen Mobilize Charge Pass, Mobilize Smart Charge, el Certificado de Batería y la instalación de puntos de recarga por Mobilize Power Solutions.

También ofrece servicios de mantenimiento y reparación. Basándose en los datos para el mantenimiento predictivo de los vehículos, Mobilize recurrirá a la red de concesionarios y a las Refactories del grupo Renault como la de Flins (Francia) o Sevilla para reparar y reacondicionar sus vehículos.

"Mobilize vende servicios y no vehículos, lo que permite generar ingresos recurrentes y reducir los costes de utilización para nuestros clientes. Hemos decidido cubrir los elementos de la cadena de valor de la movilidad con mayor potencial de crecimiento y margen", ha señalado la directora general de Mobilize, Clotilde Delbos.