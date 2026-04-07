El 18% de los consumidores planea comprar un coche eléctrico en el próximo año, según Cetelem

Imagen de un coche eléctrico. - ALVAL

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 18% de los conductores con intención de comprar un coche en los próximos 12 meses se decantaría por uno 100% eléctrico, todavía por detrás de los modelos híbridos, por los que se decantarían hasta un 48% de los consumidores en el próximo año, con un empate técnico entre los vehículos híbridos puros y los híbridos enchufables.

Así lo recoge el estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto', presentado este martes por el Observatorio Cetelem, en el que se aprecia un cambio de tendencia en la intención de compra, con un incremento de hasta 5 puntos porcentuales entre los consumidores que se plantean adquirir un modelo eléctrico respecto a la edición anterior.

Entre las ventajas de estos modelos, la mayor parte de los encuestados han resaltado que son modelos ecológicos y silenciosos, al tiempo que han mejorado su percepción respecto a la autonomía del vehículo. En concreto, si bien sigue siendo el principal factor negativo a la hora de adquirir un coche eléctrico, este parámetro es resaltado por el 50% de los potenciales clientes, lo que supone 14 puntos porcentuales menos que en la edición anterior.

Asimismo, el precio también es un factor muy comentado entre los clientes, mencionado por hasta un 48% de los encuestados. Si bien, este elemento negativo ha descendido hasta en 6 puntos porcentuales.

Lo mismo sucede con los modelos híbridos, entre los que los motivos negativos pierden peso para los potenciales clientes en los próximos 12 meses, mientras que las ventajas son cada vez más valoradas.

LAS MARCAS CHINAS LLEVARÁN A UNA CAÍDA DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA

La irrupción en los últimos años de las marcas chinas en España ha traído consigo un cambio de tendencia a la hora de comprar un coche, con un 30% de los consumidores que ya se descanta por estos modelos, motivados especialmente por el precio y otro 19% resalta la tecnología como una razón de peso para hacerse con uno de estos coches.

Además, el 44% de los encuestados valora positivamente la calidad de estos modelos, mientras que el voto está más dividido en materia de seguridad, con hasta un 39% que da una valoración regular a este parámetro. Por el contrario, un 26% de los consumidores descarta comprar un coche chino por falta de información, aunque el porcentaje es menor que en ediciones anteriores.

Con todo, la cuestión de precios es la más resaltada por los consumidores para aproximarse al catálogo de modelos chinos y hasta un 37% cree que la entrada de estas firmas en el mercado (con la llegada de nuevas marcas en este mismo año) reducirá los precios, al tiempo que un 29% cree que aumentará la competencia.

DURABILIDAD O COSTE DEL MANTENIMIENTO, LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

El precio de los vehículos nuevos ha influido en la decisión de compra del 47% de los consumidores cuestionados por Cetelem. De estos, el 60% dice que está esperando a que los precios de los coches nuevos bajen, mientras que el 40% restante se ha decantado por un vehículo de ocasión.

Por otro lado, el 58% de los consumidores le preocupa que el coche que compre hoy pueda quedar obsoleto tecnológicamente o legalmente en pocos años y un 47% muestra preocupación ante la compra de un coche en la actualidad, con hasta un 76% que evitaría comprar algunos tipos de vehículos como los eléctricos o los híbridos por las dudas que genera su vida útil.

En este sentido, entre las preocupaciones del consumidor destaca la durabilidad, con un 25% de los consumidores que señala que le preocupa "mucho" este factor. El coste es otro de los elementos que preocupa, con el 81% de los consumidores mostrando un nivel de inquietud alto, especialmente en términos de mantenimiento.