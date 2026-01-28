El 34% de los compradores de vehículos usados ha sufrido algún tipo de estafa durante su compra

Archivo - Varios coches circulan por la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Más de un tercio de los compradores españoles de vehículos de ocasión (el 34%) afirma haber sufrido algún tipo de estafa durante el proceso de compra de un vehículo usado, según una encuesta realizada por Carfax, compañía proveedora de historial de vehículos en España y Europa.
La encuesta distingue a dos grupos dentro de este porcentaje de usuarios que han sido víctimas de fraude. Por un lado, un 19% han sufrido algún tipo de estafa menor, como la solicitud de un informe falso, un kilometraje alterado o daños menores no revelados durante el proceso de compra.
Por otro lado, un 15% declara haber sufrido estafas de mayor gravedad, como anuncios falsos, estafas con el depósito, gravámenes o cargas no reveladas, clonación del número de identificación del vehículo (VIN), vehículos robados, manipulaciones significativas del kilometraje o daños graves no comunicados al comprador.
PREOCUPACIÓN ANTE UNA POSIBLE ESTAFA
Estos datos explican el alto nivel de desconfianza existente en el mercado de ocasión. En concreto, el 55% de los encuestados afirma estar muy preocupado ante la posibilidad de sufrir una estafa al comprar un coche de segunda mano.
A esto hay que añadirle que 3 de cada 10 usuarios indican mostrarse "algo preocupados" ante una posible estafa al acudir al mercado de ocasión, lo que eleva hasta el 85% el porcentaje de usuarios que afrontan este tipo de compras con cierto grado de inquietud. Tan solo un 15% asegura realizar una compra con total tranquilidad.
Ante este contexto, los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de informarse antes de cerrar una operación. De hecho, la encuesta indica que tan solo 1 de cada 10 usuarios consideran poco probable revisar un informe de historial del vehículo, junto con otros documentos clave como la documentación de matriculación o el certificado de propiedad digital antes de lanzarse a comprarlo.
En contraposición, un 75% afirma que es muy probable que revise esta información previamente, mientras que un 15% lo considera algo probable, lo que confirma una clara tendencia hacia una compra más informada, responsable y basada en datos fiables.
"La encuesta evidencia que los compradores son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al mercado de vehículos usados, pero también de la importancia de informarse antes de tomar una decisión. La transparencia es la base para recuperar la confianza en el sector", ha apuntado el responsable de desarrollo de negocico de Carfax, Francisco Rudilla.