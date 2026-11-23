Archivo - El 43,1% de los compradores de coches se plantearía comprar un vehículo de ocasión de hasta cinco años - VOLKSWAGEN - Archivo

El ahorro es el principal motivo para optar por estos modelos MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez (43,1%) compradores interesados en adquirir un coche nuevo se plantearía comprar un vehículo de ocasión (VO) de hasta cinco años de antigüedad, impulsados principalmente por el ahorro económico, según el 'Estudio Tendencias de Compra de un Vehículo de Ocasión 2026-2027', elaborado por coches.net en colaboración con la patronal Faconauto.

El informe, basado en 2.709 entrevistas realizadas a usuarios de coches.net entre el 8 y el 20 de abril de 2026, refleja el creciente interés por los vehículos de ocasión más jóvenes, que ya concentran las preferencias del 59,2% de quienes buscan un coche usado.

Por antigüedad, los vehículos de entre uno y tres años son los más demandados, con un 25,5% de las preferencias, seguidos de cerca por los modelos de entre cuatro y cinco años, con un 23,9%. Por su parte, los seminuevos, de menos de un año, representan el 9,8%.

En cuanto al presupuesto, los compradores de vehículos de ocasión prevén destinar una media de 16.883 euros a su adquisición, frente a los 31.336 euros de quienes optan por un coche nuevo.

No obstante, el desembolso aumenta a medida que disminuye la antigüedad del vehículo. Así, los interesados en modelos de entre cuatro y cinco años cuentan con un presupuesto medio de 18.689 euros, que se eleva a 22.731 euros para los de entre uno y tres años y alcanza los 25.819 euros en el caso de los seminuevos.

EL PRECIO Y LA GARANTÍA, FACTORES DECISIVOS

El precio más bajo es el principal argumento para elegir un vehículo de ocasión joven frente a uno nuevo para el 66,8% de los compradores de VO. Otros motivos son la menor depreciación inicial, señalada por el 12,1%; la posibilidad de acceder a un vehículo con un equipamiento superior, con un 10,1%, y la entrega inmediata, con un 4,9%.

Además, la garantía también resulta determinante para atraer a nuevos compradores. En concreto, el 27,7% de quienes actualmente descartan adquirir un vehículo de ocasión de hasta cinco años cambiaría de opinión si este ofreciera las mismas garantías que uno nuevo.

Asimismo, un 20,2% se plantearía esta alternativa si le permitiera ahorrar dinero al comprar un modelo de categoría y equipamiento similares, mientras que otro 20,2% lo haría para acceder a una gama superior con el mismo presupuesto.

LOS COMPRADORES DE ENTRE 35 Y 44 AÑOS, LOS MÁS INTERESADOS

Por grupos de edad, los compradores de entre 35 y 54 años muestran una mayor predisposición a adquirir vehículos de ocasión jóvenes. En concreto, el 65,1% de quienes tienen entre 35 y 44 años se decantaría por un coche de hasta cinco años, porcentaje que se sitúa en el 62,6% en la franja de 45 a 54 años.

Entre los compradores más jóvenes, de 18 a 24 años, las preferencias se orientan principalmente hacia vehículos de entre seis y ocho años de antigüedad o de más de 15 años. En este segmento, el 21,7% optaría por modelos de entre seis y ocho años.

Por otro lado, los compradores de entre 45 y 54 años son los que muestran un mayor interés por los vehículos seminuevos, de menos de un año, con un 11,5%.

EL 60,3% RECLAMA INCENTIVOS PARA COMPRAR VO JOVEN

Por último, el informe destaca el papel que podrían desempeñar las ayudas públicas para impulsar la compra de vehículos de ocasión jóvenes y contribuir al rejuvenecimiento del parque automovilístico español.

En concreto, el 60,3% de los compradores afirma que recibir un incentivo del Gobierno influiría en su decisión de adquirir un vehículo de hasta cinco años de antigüedad.

Desde Faconauto y coches.net consideran que estos modelos representan una oportunidad para facilitar el acceso a vehículos más recientes, eficientes y seguros a precios más asequibles, por lo que defienden que las políticas de incentivos también tengan en cuenta el mercado de ocasión.

"El rejuvenecimiento del parque automovilístico español es un reto que requiere el impulso de medidas que faciliten el acceso a vehículos más eficientes y seguros. En este contexto, el vehículo de ocasión joven representa una oportunidad para avanzar en esa renovación, ya que permite a los compradores acceder a modelos más recientes a un precio más asequible", señalan el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales y el responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, Marcel Blanes.